【足球】洛賓宣布二度掛靴　小飛俠不再飛　難敵歲月與傷患夾擊

2019年夏天，洛賓宣布在拜仁慕尼黑高掛球靴；2020年夏天，「小飛俠」宣布重出江湖，出山打救母會格羅寧根。

小飛俠不止不再飛，去季更加坐多過踢，大半季時間也受傷患困擾，洛賓只好向命運低頭，宣布第二度掛靴。



洛賓（Arjen Robben）職業生涯贏盡各大聯賽，2019年夏天在拜仁慕尼黑光榮引退，豈料一年後突然宣布復出，復出為格羅寧根助拳，希望為母會度過疫情的危機。洛賓童話式復出打救母會，卻未能譜寫出一個完美的故事。

37歲洛賓養傷半年風采依然獻助攻 賽後激動流淚吐露一個瘋狂夢想

36歲洛賓復出背後有情有義 全憑球迷一句話打動了他

洛賓出山為母會助拳，可惜去季傷多過踢。（資料圖片／Getty Images）

洛賓始於格羅寧根的生涯：

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「小飛俠」30有7，球迷們引頸以等的「洛賓的軌跡」未有重演，更飽受「老朋友」傷患的困擾。洛賓首戰上陣隨即傷出，一傷就是半年，直至季尾才傷癒復出，面對安曼一仗領軍交出兩個助攻，功架依然，賽後不禁落下男兒淚，養傷時經歷的辛酸只有他自己知道。

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對一名復出的老將而言，更要克服傷患，日子並不輕鬆。洛賓去季僅披甲6場聯賽亦沒有進賬，上陣時間比兩場賽事還要少，「小飛俠」不得不認老，洛賓透過社交網站公布再度高掛球靴的決定。

洛賓透過社交網站公布再度掛靴的決定。（洛賓Twitter截圖）

洛賓在聲明中坦言，全季傷多過踢使去季變得美中不足，「去年我決定復出為格羅寧根披甲，我十分期待這段旅程，可惜並不順遂，經歷一段長時間的嘗試後，我終於在季尾傷癒，但上陣次數依然令人失望。」

最後，洛賓感激一眾陪伴他的職球員，「我早已預料傷多過踢是有可能發生，但我依然決定接受這挑戰，我付出一切努力嘗試，在此亦要感激一眾從旁協助的每一位職球員。」

洛賓結束19年球員生涯 坦言掛靴是艱難決定

洛賓復出的背後，當然少不了一眾格羅寧根的球迷。（資料圖片／Getty Images）

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洛賓曾效力車路士及皇馬等歐洲豪門，在拜仁慕尼黑與列貝利合組令人聞風喪膽的「2R」組合，為球隊帶來8個聯賽錦標及歐聯冠軍，而效力車路士及皇馬時，亦曾奪得聯賽冠軍。「小飛俠」同時為荷蘭國家隊上陣14年，上陣96次並攻入37球，曾助國家隊在世界盃勇奪亞軍及季軍。

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