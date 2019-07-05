【足球】洛賓結束19年球員生涯　坦言掛靴是艱難決定

「洛賓的軌跡」將成絕唱！35歲的前荷蘭國腳洛賓（Arjen Robben），在約滿拜仁慕尼黑後，決定高掛球靴，結束19年的職業球員生涯。「小飛俠」在聲明中表示，退役是他生涯中最困難的決定。

現年35歲的荷蘭翼鋒洛賓，自2009年加盟德甲班霸拜仁慕尼黑後，為球隊貢獻良多，他宣布在剛完成的球季後，便不再與球隊續約，離開效力10年的球會。洛賓的去向成為外界的焦點，曾經傳出「小飛俠」或轉戰日職及中超等亞洲聯賽，但最後亦未有成事。

洛賓多年來為拜仁獲獎無數，去季以雙冠王姿態作結。（Getty Images）

洛賓發表聲明宣布結束19年的職業生涯，並指這是困難的決定：「不少都知道我在拜仁的最終戰後，一直思考我的前路，而我終於決定為我的球員生涯畫上句號，這是十分艱難的決定。我依然深愛足球，但我明白一切不會盡如人意，而我亦不再年輕，我希望保持健康的身體，使我可以繼續參與不同運動，所以這是終止球員生涯的最佳時機。」

洛賓生涯中多次受傷患困擾，他亦顧慮到健康問題因而掛靴。（Getty Images）

洛賓球員生涯效力過的5支球隊（按圖放大）

洛賓近年深受傷患困擾，加上年紀漸長，使他在去季為拜仁在各大賽事僅上陣19場，其中只得4場是戰畢90分鐘。不過，拜仁在去季以本地雙冠王作結，奪得德甲及德國盃冠軍，為洛賓在拜仁的生涯畫上完美的句號，而洛賓在最後一場聯賽中，亦有「士哥」，以入球告別德甲賽場。

洛賓在德甲告別戰中，交出入球，完美結束德甲生涯。（Getty Images）

洛賓在格羅寧根青年軍出道，及後曾效力車路士及皇馬等歐洲大球會，他在2009年加盟拜仁慕尼黑後，與列貝利合組「2R」，領球隊8奪聯賽錦標，更在2012/13球季奪得歐聯冠軍，近年在拜仁舉足輕重，而他為拜仁上陣309場，並交出144個入球。他在效力車路士及皇馬時，亦曾奪得聯賽冠軍。

洛賓自2003年代表荷蘭國家隊出戰，直至2017年仍有為荷蘭披甲，多年來上陣96次，攻入37球。洛賓代表荷蘭期間，兩度助國家隊打入世界盃最後階段，在2010年及2014年的世界盃分別奪得亞軍及季軍，惟未能為國家隊贏得大賽錦標。

洛賓與列貝利組成的「2R」，多年為拜仁帶來不少錦標。（Getty Images）