【東京奧運】非洲大力士抵日後無緣出賽　離隊搭新幹線求養妻活兒

東京奧運下周五開幕，各國選手陸續抵埗，接受檢測後進入最後準備階段。不過，混亂事不時發生。

非洲國家烏干達的代表團，先有運動員確診新冠肺炎，再有運動員突然失蹤。該名離家出走的舉重選手留下字條解釋，為了妻兒不想回國，去找工作。



烏干達9人代表團在上月19日抵達東京成田機場，有一名運動員及一名教練驗出感染新冠病毒。全隊隔離至本月7日通過測試，在大阪泉佐野市駐紮，開始訓練。陣中20歲舉重選手施基圖歷高（Julius Sekitoleko）「未出賽先淘汰」，被通知因排名下跌，未能晉身初賽，前天收到通知，須在20日啟程返國。他卻於16日離家出走，且未接受病毒檢測。

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烏干達代表團早前抵埗。（路透社）

大阪府警方調查後公布，在施基圖歷高的酒店房間找到字條。他交待出走原因，「烏干達生活艱苦，不想回去。為了妻兒，我想在日本打工」。他狠下決心勇往直前，代表團保管的護照固然沒有帶走，字條更請求隊友行李交回給妻子。他帶着的家當，只有手提電話和信用卡。

泉佐野就在關西國際機場對岸，並非旅遊熱點。當地居民或許見擦身而過的稀客有印象，得悉警方調查後提供情報。追蹤閉路電視記錄，發現施基圖歷高在車站買了新幹線車票，前往名古屋。日本警方正在搜尋其行蹤。

（Getty Images）

此外，另一非洲國家尼日利亞，則乾脆「唔出現」。該國泳隊自本年1月，與北海道苫小牧市政府溝通，預定本月初抵達集訓。但雙方聯絡至5月底，尼日利亞方面突然斷絕回應。苫小牧市方面向尼國駐東京大使館取得聯絡方法，嘗試溝通依然無回音，原先預留的住宿，以及集訓泳池，統統被「走數」。

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