東京奧運直擊｜體院首設運動員支援中心　鐵人李致和赴東京領運作

東京奧運周五（23日）正式揭幕，香港體育學院於距選手村不遠的東京都中央區設置「精英訓練科技支援中心 」，由前三鐵代表李致和主理，向比賽期間暫居選手村的港隊運動員，提供營養、心理、恢復、體適能等支援。

01體育記者高詩琦 東京直擊



「精英訓練科技支援中心 」位於東京市中心一幢商業大廈，包括李致和在內的16名體院職員由7月18日起至8月7日都會駐紮在此，包括4名運動科學專家、2名體適能教練、2名營養師、3名運動心理治療師、1名物理治療師、2名運動按摩師、1名手法治療師及1名行政人員，為東京奧運港將提供支援。

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目的為提升運動員表現。（高詩琦攝）

香港退役三鐵運動員李致和完成博士學位後，去年初回歸體院擔任精英訓練科技助理總監，他今日（21日）向一眾香港傳媒講解支援中心內的設施。約1500平方呎的支援中心最顯眼的，是一個放滿健康食品的角落，有當地購入的即食肉、奶、新鮮水果、營養補充品等，「和爺」解釋：「我們特別搜羅了一些即食的雞、豬、牛肉，也有營養師駐場，確保運動員有足夠蛋白質攝入。」

體院首設運動員支援中心，為運動員提供恢復治療。（高詩琦攝）

上星期尾才獲東奧方面核准可以設立支援中心。（高詩琦攝）

中心另一邊則是康復治療區，置有運動員慣常使用的瑜珈墊、物理治療床，以冷凍及壓力助運動員加快恢復的「Game Ready」，另外亦有心理諮詢區，供運動員與運動心理學家會面；而露台位置亦置有一個浸冰用的小浴池。

不過，由於東京奧運的防疫要求嚴格，運動員若要赴中心使用服務，必需事先向中心申請，再使用專屬交通來往。

香港退役三鐵運動員李致和完成博士學位後，去年初回歸體院擔任精英訓練科技助理總監。（高詩琦攝）

李致和透露，早在2019年初已有同事來物色場地，但真正落實能設立這支援中心，是上星期的事：「因疫情有不少不確定因素，東京奧運想減少人流，幸港協極力爭取跟進，上星期尾才獲東奧方面核准可以設立支援中心。」今屆是香港代表團首次成立支援中心，李致和稱是參考了其他隊伍過往做法：「我們以前沒有這經驗，現在實際來參賽的團隊有一定人數，所以有這需要。體育學院本身已參考過很多地方（的做法），例如新加坡在亞運設有中心，大隊伍如中國、美國在奧運也有支援中心，運動員出外比賽，若能使用香港慣用的恢復模式，相信對發揮很大幫助。」

運動員支援中心環境：（按圖放大）

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