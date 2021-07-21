東京奧運丨陳芷澄無懼取消奧運傳聞　最後準備挑戰獎牌｜高爾夫球

東京奧運香港隊大軍陸續出發，女子高爾夫球的陳芷澄（Tiffany）在美國最後備戰，今早她透過Zoom接受訪問，提及東京及奧運選手村同樣受到疫情影響，但比起擔心，Tiffany更多的是期待。



陳芷澄是首名出戰LPGA（女子職業高爾夫球巡迴賽）的香港女子高球手，她將第二次出戰奧運。5年前於里約，她以業餘球手身份作賽，取得比預期理想的第37名。

如今Tiffany已是有3年全職球手經驗，單是2021上半年，她已完成9個賽事，表現最佳的是4月下旬的洛杉磯公開賽，以總成績274桿排名第8，低標準桿10桿，這亦是她職業生涯以來最佳一仗，為東京奧運注下強心針。

陳芷澄月尾赴日。（Getty Images）

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Tiffany現身處美國洛杉磯，為集中精神準備奧運，她放棄今星期巡迴賽的法國站，隨後將回到拉斯維加斯家中收拾行裝，啟程東京。

香港首位女子職業高球手陳芷澄，代表香港再戰東京奧運。（資料圖片）

奧運驗收三年全職成果

Tiffany坦言要衝擊獎牌，也是驗收全職三年的成果，但不想給自己太多壓力：「巡迴賽也好，奧運也好，不同大小的賽事對我來就會一樣盡力，不想因為這是奧運而迫自己一定要做得更好。」

奧運玩法壓力較小

Tiffany之所以信心滿滿，其中一個原因是奧運高爾夫球的規例和職業賽不同，不用急着要首兩天晉級才能打最後兩天的賽事，反而是60名球手「齊上齊落」，心理壓力相對較小。

陳芷澄順利奪得奧運資格。（資料圖片）

隨着東奧即將開幕，近日不斷傳出負面消息，其中有關疫情，Tiffany坦言沒有憂慮，看到不少運動員已經進駐選手村，防疫措施做足，自己也打了疫苗，所以不太擔心。直到昨日又有指奧運有機會最後一刻取消，Tiffany認為不影響自己訓練：「作為運動員無得擔心，特別是Golf打室外，其實每天都會變，也會突然取消，所以不能因為怕比賽取消而不做準備。」

不能因為怕比賽取消而不做準備。（資料圖片）

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