東京奧運│西班牙靚媽帶兒赴日餵母乳被阻　家人與奧運夢二選一

2020東京奧運在疫情下舉行，各國運動員入境，面對多重限制與各種要求。

曾奪得兩面奧運獎牌的31歲西班牙韻律泳隊隊長卡波妮爾（Ona Carbonell），日前就在社交網站指摘當局設下諸多限制，令她被逼放棄帶1歲兒子隨行，未能親自餵哺母乳。



卡波妮爾（Ona Carbonell）今屆參加女子團體韻律泳，她曾於2012倫敦奧運贏得1銀1銅。（Getty Images）

卡波妮爾透露這一年來為了兒子的健康，堅持餵母乳。當她得知自己能參加東奧，立即想起要帶囝囝隨行，提出要求卻被賽會拒絕。

不過，之後有多名運動員在網上就同類事情發聲及投訴，她同時也向西班牙奧委會跟國際奧委會求助。結果，日本政府放寬限制，容許她帶兒子到日本，但有條件。

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卡波妮爾這一年來為了兒子的健康，堅持喂母乳。（IG@ona_carbonell）

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在家人與奧運夢中忍痛抉擇

當局要求卡波妮爾的囝囝必須跟爸爸一齊前往日本，並入住在東京一間酒店內，惟住址要抵埗後才能落實。兩人在卡波妮爾比賽的約廿天內，不得離開房門半步。

卡波妮爾又指出，屆時如果自己要餵母乳，就要離開奧運村，打破防疫泡泡。「這是拿我隊友的健康去冒險，奧運是我們長期以來奮鬥的目標，不能有差錯。同時，我的家人要留在酒店房多日，絕對不合適。」

她炮轟當局將運動員的家庭及奧運夢放在對立面，形容自己最終只能忍痛抉擇——把兒子留在西班牙，自己則前往日本參賽，「這種感覺非常糟糕，也對無法保持餵母乳的習慣感到失望。我希望更多人可以關注事件，未來的各項大型賽事中，都能為運動員提供有關支援。」

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