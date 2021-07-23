東京奧運｜江旻憓爭牌勁敵逐個數　惡鬥五國劍手往績不輸｜劍擊

東京奧運劍擊明日（24日）開鑼，香港人焦點必定落在江旻憓（Vivian）身上。
Vivian里約奧運16強止步，今屆力爭突破自己，並刷新港隊在奧運劍擊的最佳成績。衝擊獎牌，先要問過中外的強手。
奧運歷史悠久的劍擊項目周六（24日）掀起戰幔，首日賽事即有港將登場，江旻憓﹑佘繕妡（Kaylin）及連翊希（Coco）角逐女子重劍個人賽。
抽籤表早前出爐，「佘佘」與Coco率先在明早香港時間8點出戰64強賽事，分別鬥俄羅斯及新加坡劍手，倘若出線的話將挑戰頭號及2號種子。
重溫女重三將威水史：
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江旻憓是港隊今屆的獎牌希望之一，世界排名第7位的她直接進入32強，於香港時間10點25分亮相，對手是從美洲區資格賽突圍即出的秘魯劍手卡特朗（DOIG CALDERON），晉級便可追平上屆的16強紀錄。
2019年是Vivian突破的一年，連奪兩個世界盃分站冠軍，世錦賽勇奪銅牌，可惜及後右膝前十字韌帶撕裂，傷癒復出不久卻遇上疫情，加上港隊退出3月的世界盃分站，如今已接近年半未有出戰正式賽事。
江旻憓在奧運前的記者會中，透露膝傷在疫情下完全康復，加上日夜鍛鍊去取勝，與教練練了很多新招數，希望殺強敵們一個措手不及。
雖然Vivian已證明自己是世界頂尖劍手，要力壓一眾海外強手奪牌，過程殊不簡單，其中兩名中﹑韓的老對手是Vivian的爭牌勁敵。上屆里約奧運銅牌得主﹑中國劍手孫一文，Vivian對上兩次亦不敵這名世界排名第3的劍手；對戰韓國的崔仁晶（Choi Injeong）及康永美（Kang Youngmi），「一姐」的往績有贏有輸，實力相近。
里約奧運淘汰Vivian出局的意大利劍手法林明高（Rossella Fiamingo），今屆亦有份出戰，希望江旻憓可以力克一眾對手，踏入頒獎台。
江旻憓衝獎牌最大勁敵：
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香港女重一姐江旻憓的小清新生活：（按圖放大）
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重溫江旻憓歷年佳績：
佘繕妡的少女生活日常：（按圖放大）
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動靜皆宜的連翊希：（按圖放大）
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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）
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【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）
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