東京奧運．｜江旻憓默默苦練備戰　操Fit夾新招冀衝香港首面獎牌

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-06-16 22:38

香港隊劍擊隊即將派出8人出戰下月的東京奧運，當中男子花劍及女子重劍各佔兩個參賽項目，為香港劍史創下新一頁。 「重劍天后」江旻憓將第二度出擊奧運，由里奧走到東京當中經歷十字韌帶斷裂、疫情爆發、比賽延期，她直言今屆奧運來得漫長，惟延期一年間默默苦練新招數，有望作賽時殺對手措手不及。

去屆奧運16強止步的江旻憓今屆再度出擊，並在女子個人及團體雙線發展，寄望為香港添一獎牌。不過談到獎牌可能，這名香港重劍天后卻「耍手擰頭」，並指獎牌二字確實沉重：「教練Tavi沒有向我說什麼獎牌，但他剛剛卻跟你們（記者）說了，令我壓力更大，但我會將壓力放在練習上吧。」

2016年里約奧運後，江旻憓經歷過左膝十字韌帶斷裂、榮升世界第一、右膝十字韌帶撕裂、新冠肺炎爆發、奧運延期......一切一切考驗着耐性。然而在等待期間，訓練成為江旻憓唯一命題：「日日辛苦訓練，令肌肉變實淨，爆發力也加強，加上疫情這一年，膝傷終於完全康復好了，令我信心大增。」

女子重劍派出連翊希（左一）、江旻憓（左二）、朱嘉望（右二）、佘繕妡（右三）、四人應戰，獎牌焦點落在江旻憓身上。（余俊亮攝）

笑說自己「fit」到體院教練亦大讚，江旻憓也指練出這副「弗偈」為的是奧運時殺對手措手不及：「練了很多新招數，在訓練時做到希望奧運時也可以運用出來，教練把各國對手的絕招加在我身上，希望比賽時令她們感到錯愕 。」

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奧運延期一年，除了令江旻憓練出新招，重劍隊友兼首次去奧運的連翊希亦認為，擁有額外365日的準備是利多於弊：「一年可能對某些人會有影響，但我很感激自己這一年的進步、準備好自己；老實說，如若沒有這一年，我們未必獲得資格，或許有些事是注定的。」同樣成為奧運新丁的還有佘繕妡及朱嘉望，回想當日得知獲得「入場券」一刻，佘繕妡直言興奮得思緒混亂：「3月中知道有得去奧運，不知道如何形容那情緒，太多情緒在腦中轉來轉去，那時候因為時差我還在睡覺，當時大家都已經知道（去奧運），只有我還未知道，電話不幾響、媽咪也打電話來；20歲就去到奧運是難得的，也是個豐富的經驗。」

江旻憓直言練了很多新招數，希望奧運時可殺對手措手不及。（余俊亮攝）

除了隊員，來港6年的教練Tavi也認為，縱然一年沒有作賽，但此對港隊亦非絕對劣勢：「奧運主要有兩部分，最困難的部分就是取得資格，而我們在最後一刻做到了、創造了歷史，但我的目標是要拿到獎牌；要做到這點，我們要一步一步來，每天都嘗試一些新事物，雖然一年沒比賽，但這也是我們的優勢——也許我們能殺對手們一個措手不及。」

▼▼▼香港隊已獲得的東京奧運資格 ▼▼▼

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