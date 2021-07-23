東京奧運直擊｜大坂直美成最後一棒火炬手　日本扮嘢大賽驚喜重現

東京奧運開幕禮圓滿結束，日本籍美國裔混血女網球手大坂直美成為最後一棒火炬手，登上象徵富士山的主聖火台燃點聖火。

不過，開幕禮更吸睛的一幕，是「日本扮嘢大賽」重現觀眾眼前，表演人員以真人方式扮演奧運項目圖像，令人嘆為觀止。



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今屆奧運開幕禮最後一棒火炬手，以及點聖火方式終於揭盅。聖火在開幕禮尾聲由日本奧運冠軍帶入會場，經3位棒球傳奇、醫護人員、殘奧運動員以輪椅傳遞後，終抵達東京奧運體育館的中心。

6名來自2011年日本「311大地震」災區的小朋友此時接過火炬，輪流舉起聖火，再繞場邊跑邊向運動員揮手。

大坂直美燃點聖火。（楊宇翹攝）

奧運聖火進入主場館，再經多人接力傳遞。（Getty Images）

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日本籍美國裔的女子網球手大坂直美，此時以一身白衣配上粉紅色辮子髮型亮相，接過最後一棒火炬。

以富士山作設計靈感的奧運主聖火台此時開出一條「天梯」，大坂直美拾級而上後，山頂的圓球緩緩打開，露出火盤，最後大阪直美靠近燃點聖火，象徵今屆奧運正式開幕。

日本女子網球手大坂直美是最後一棒火炬手。（Getty Images）

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早前已有消息指出，曾分別兩奪澳網跟美網冠軍的大坂直美，有望成為最後一棒火炬手。她原訂於周六（24日）出戰女單賽事，惟大會臨時把其賽程延後一日，令消息甚囂塵上，所以結果也在預期之內。

表演人員配合鏡頭角度，以真人模仿一眾奧運項目圖像。（Getty Images）

反而今屆開幕禮最吸睛一幕出現在傳遞聖火之前，由一班身穿藍白色緊身衣的表演人員，以「日本扮嘢大賽」的方式，配合鏡頭角度等，以真人模仿一眾奧運項目圖像，見證這些1964年東京奧運起開始使用的符號圖案，終再次回到發源地。

表演人員扮睇唯妙唯肖，立即逐格重溫：（按圖放大）

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港隊由謝影雪（左）及張家朗（右）持旗進場。（港協暨奧委會）

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日本市民雖未能入場，但仍於主場館外打卡及聚集：（按圖放大）

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開幕禮閉門舉行，場內氣氛冷清：（按圖放大）

東京奧運開幕禮場館外，有不少市民示威，要求停止舉辦今屆奧運。（美聯社）

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