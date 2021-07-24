東京奧運︱楊倩驚險奪金　「以為輸了，聽到歡呼才知贏了」

中國21歲射擊女將楊倩，在產生今屆奧運首面金牌的女子10米氣步槍項目奪金，為中國隊在東京奧運之旅打響頭炮。

她在決賽中與俄羅斯女將嘉拉舒娜（Anastasiia Galashina），合演一場驚心動魄的決賽，楊倩賽後直言，打完最後一槍之後以為自己已經輸了，回頭看大家為我歡呼才知道拿冠軍。」



東京奧運︱中國得今屆第一金！21歲清華大學生楊倩10米氣步槍封后

楊倩在初賽以第六名入決賽，由於初賽成績不會帶入決賽，一切從頭開始。楊倩在決賽發揮穩定，除最後一槍，全數打出10環以上，尤其在落後之下「愈射愈準」.即使最後一槍只打出9.8環，由於對手嘉拉舒娜只得8.9環，因此足以反勝，得到金牌。

中國21歲射擊女將楊倩在女子10米氣步槍項目奪金，為中國隊在東京奧運之旅打響頭炮。（路透社）

最後一槍後「以為冠軍沒了」

賽後楊倩說：「我盡力做好自己，穩定住自己的情緒，專心投入的做自己。雖然比賽中有點緊張，但適當的緊張反而讓我更專注。因為緊張不可能控制到平時一樣放鬆，我用深呼吸讓自己心情趨於穩定。」

對於最後一槍逆轉奪冠，楊倩承認自己最後一槍打得也不好，以為失落冠軍，「最後一槍9.8環，當時有點緊張，有點憋太久了，自己打完感覺不是太好。我自己以為輸了，回頭看大家為我歡呼才知道拿到冠軍。」

▼中國選手楊倩女子10米氣步槍奪今屆奧運第一金 ▼

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楊倩在頒獎台做出可愛的「比心心」動作。（路透社）

「為祖國獻上禮物」

「資格賽有些沒放開，不夠連貫，自己不斷調整給自己暗示，自己打下來內心感覺挺煎熬挺難的。」楊倩初賽表現平平，決賽終發揮出實力，「決賽整個表現自己比較滿意，從2組5發開始我投入到自己動作中，不去關注別人的成績，只關注自己的動作。此前國際成績不突出，今天贏在心態調整比較好，沒有別的太多的成績，只關注自己，把心態放平了。」

對於成為中國和今屆奧運首金得主，楊倩稱，「奪得首金很激動，自己也覺得不可思議，很開心。今天建黨100周年，為祖國獻上禮物。」

楊倩最後一槍打得不好，回頭看見歡呼，一臉莫名其妙。（美聯社）

楊倩打出最後一槍後，先是呆一呆，沒有什麼表情，原來她當時根本不知道自己已經勝出。她之後與跟她鬥到最後一槍的俄羅斯選手嘉拉舒娜識英雄重英雄互相握手，又跟場內觀眾舉槍示意、鞠躬致謝，還在領獎台上「比心心」，盡顯活潑可愛一面。她笑說「比心心」只是回應觀眾的動作，「因為我看到前面有兩個姐姐給我比心，所以做出回應。」

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