東京奧運︱中國第二金得來不易　侯志慧賽前「出事」狂跑樓梯減磅

女子舉重好手侯志慧，成功為中國隊在東京奧運取得第二面金牌。這個世界紀錄保持者，在比賽過程看似贏得輕鬆，不過她的教練賽後爆料指，愛徒幾乎不能出賽！



今晨射擊選手楊倩已在女子10米氣步槍先為中國贏得今屆奧運第一金，下午中國另一強項舉重項目，綽號「猴子」的侯志慧，順利在女子49公斤級別舉重為國家隊再下一城。

侯志慧在先開始的抓舉項目，已領先主要對手印度的米拉拜（Chanu Saikhom Mirabai）7公斤之多，令她可以在之後的挺舉可以「睇定嚟食」，結果順利力抗對手封后。整個過程看似輕鬆，原來賽前她在體重控制方面出了點問題，一度有未能出賽之險。

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女子舉重好手侯志慧，為中國奪得今屆奧運第二金。（路透社）

▼中國舉重健兒侯志慧贏得中國第二金▼

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中國女子舉重隊總教練張國政大讚愛徒：「這塊金牌得來不易。猴子的表現非常棒，穩紮穩打，給她點讚！」侯志慧屢次在比賽創紀錄，惟張國政指，破紀錄並非首要考慮，「穩拿金牌是關鍵，紀錄不紀錄從沒考慮。不要把對手想的太強大，要自信！」

侯志慧賽後接訪，透露自己剛剛下去後直接就哭出來，「感覺自己的奧運夢想要實現了，那一刻特別爽。」5年之前的2016里約奧運，侯志慧同樣入選舉重隊名單，但開賽前5天卻被隊友替換掉。她接受隊伍安排，苦拼5年終於等到東京奧運。

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侯志慧這面奧運金牌，得來不易。（路透社）

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賽前超重 狂跑樓梯成功減磅

苦等多年，終於迎來奧運會，卻因體重超重0.1公斤，幾乎「出事」。教練張國政大爆，「她的體重沒降到位，不得不去跑七樓，而且腰也有點不好，所以今天能六把成功，我非常滿意。」為了出賽，臨比賽前瘋狂跑樓梯，侯志慧笑言，幸好通過最後的減重，順利達到了參賽要求。「參加那麼多次比賽，第一次體重超了的，和之前預想的不太一樣，幸好最後沒啥問題。」

奪冠後她被問到：覺得「金牌重還是槓鈴重？」侯志慧笑稱是金牌重，「因為之前一直是緊張和擔心的，但這次比賽是舉得一直比較爽。」這位湖南姑娘快人快語，「能夠完成自己的奧運夢想，心情特別爽。」她表示，「這次比賽教練就讓我根據安排去執行就好，讓我自己去享受比賽，良好發揮。我也是全力以赴，沒有任何雜念，只希望不留遺憾。」

侯志慧非常感謝全國人民的支持，感謝國家在疫情那麼嚴重的情況下，為所有中國健兒提供了堅強的後盾。她亦感謝父母和領導一直信任，並用成績證明自己值得這些信任。「中國加油，河南加油」，侯志慧最後為受災的河南送上祝福。

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