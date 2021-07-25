東京奧運．劍擊｜匈牙利佩劍名將三連金創歷史　與港隊有一個巧合

東京奧運劍擊首日賽事，女子重劍外，男子佩劍個人賽同日舉行，雖然港將未能參戰，但歷史首名奧運三連霸的匈牙利劍手施萊耶，原來與香港甚有淵源。



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香港男子佩劍代表羅浩天，早前出戰東京奧運亞洲區資格賽，戰至決賽飲恨，與奧運入場券僅一步之遙，連續兩屆沒有港將參戰男佩賽事。

男子佩劍的焦點劍手，必定是衛冕的匈牙利選手施萊耶（Aron Szilagyi），這名兩屆奧運金牌得主，力爭今屆成為史上首名三連霸的劍手。這名31歲的匈牙利劍手過關斬將，愈戰愈勇，殺入決賽，與意大利薩馬利（Luigi Samele）爭金。施萊耶先以8：5領先，及後如入無人之境，最終以15：7輕取對手奪金，近3屆奧運16場全勝，締造歷史。

施萊耶創下歷史，成為奧運史上首名三連霸的劍手。（Getty Images）

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這名匈牙利名將2008年首戰奧運，2012年倫敦奧運首奪金牌，及後在2015年中改與現任教練安德烈（Decsi András）合作。這個決定沒有錯，施萊耶在里約奧運衛冕，登上生涯高峰。原來安德烈與港隊甚有淵源，這名前匈牙利國家隊前代表，曾經來港執教佩劍隊，至2011年離開港隊，改往新加坡發展。

安德烈執教的6年間，對港隊整體實力有不少提升，曾領女佩的周梓淇打入2008年北京奧運，並贏得2009年亞錦賽銀牌，以及帶領歐倩瑩於2010年廣州亞運贏得女子佩劍銀牌。即使他及後到新加坡後，亦培育出當地的首個青年賽世界冠軍，早以奠定他的執教能力。

施萊耶與安德烈合作後，獲獎無數。（施萊耶Instagram截圖）

安德烈曾領羅浩天（左一）與林衍聰（右一）等港隊成員出戰2008年亞錦賽。（Facebook截圖）

曾與安德烈合作的佩劍「大師兄」林衍聰，盛讚這名匈牙利名帥的能力，「當年他（安德烈）來港時，帶給劍隊不少新技術及新打法，短時間內提升實力，倘若他繼續執教的話，港隊有望躋身世界級。」

技術或是其次，心態才是最重要，對於施萊耶而言，林衍聰認為安德烈在心態上提升至另一境界，「安德烈在場上好壓到場，給予別人一種安心感，使劍手更有信心，畢竟落場劍手需要相信自己才可以打得好。」

林衍聰（左）直言安德烈對港隊實力甚有幫助。（資料圖片／楊宇翹攝）

施萊耶出發奧運前，接受匈牙利傳媒訪問時，表示教練團隊對衝擊三金路相當重要，「國家隊教練的山度（Sandor Neuhold）主要為我分析對手，使我在賽前有充份準備，他的工作不能忽視。」值得一提的是，這名教練山度同樣曾經執教港隊。

施萊耶出發奧運前，信心爆棚，直言有信心實現三連霸的美夢，「我對自己有百分百的信心，我認為自己的狀態是歷來最佳，加上過去兩屆的經驗，這是爭金的最佳時機。」

施萊耶力爭男佩三連霸，並順利殺入決賽。（Getty Images）

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