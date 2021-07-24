東京奧運直擊｜江旻憓憾負俄羅斯小將8強止步　仍創港隊歷史最佳

香港「重劍一姐」江旻憓順利躋身8強，刷新港隊在奧運劍擊個人賽的最佳成績，當然希望再進一步，力爭港隊今屆首面獎牌。

江旻憓與俄羅斯小將梅塔莎伊娃爭入4強，戰情十分緊湊，Vivian以1分落後進入最後一節，未能收復失地，以10：15落敗，8強止步。

01體育記者 楊宇翹、高詩琦 東京直擊



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東京奧運女子重劍個人賽，江旻憓愈戰愈勇，輕取波蘭的拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA）闖入8強，創下香港劍擊隊的歷史佳績。

江旻憓關鍵一戰與俄羅斯的千禧後小將梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA）對壘，這名年僅19歲的劍手，世界排名258位﹑青年組世界排名第4位，在今屆奧運打出驚喜，首圈淘汰港將佘繕妡後，爆冷擊敗韓國名將﹑頭號種子崔仁晶及靴莉（Kelley Hurley）晉級。

江旻憓的晉級路程：

江旻憓旗開得勝 32強力克秘魯劍手晉級

江旻憓輕取波蘭劍手闖8強 創香港劍擊奧運歷史

江旻憓不敵俄羅斯小將，8強結束女重個人賽。（楊宇翹攝）

今場與16強的劇本一樣，江旻憓與對手開賽早段先因消極犯規，各取紅牌，及後Vivian突擊得分，首節以2：1稍微領先。進入第二節，梅塔莎伊娃打法更加主動，Vivian再以一劍防守還擊再下一城，對手加快稍微打亂Vivian節奏，俄國小將末段補劍刺中得分，兩節過後，江旻憓首度落後至5：6。

最後一節，江旻憓初段主動進攻單燈追平，雙方打法更為主動，梅塔莎伊娃連取3劍單燈拉開紀錄，Vivian以8：11落後，更加心急進攻，最終未能收復失地，以10：15落敗，8強止步。

江旻憓第三節情急追分，可惜未能收復失地。（楊宇翹攝）

【江旻憓8強出局無緣獎牌】

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