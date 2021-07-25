東京奧運｜滑浪風帆港隊鄭俊樑一度進佔前三　陳晞文暫排第12位

香港3名帆板代表今日（25日）在江之島亮相，鄭俊樑及陳晞文出戰滑浪風帆男、女子RS:X；洛雅怡就參加女子激光鐳射型單人艇。

當中鄭俊樑成績暫時比較突出，完成首日比賽後暫位列第8，排名是亞洲選手中最高。



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港隊今日在帆板項目登場，滑浪風帆好手鄭俊樑及陳晞文，分別出戰男、女子RS:X。

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參加RS:X的運動員需分4日各鬥3場賽事，每場首名得1分、次名得2分，如此類推。經過12場賽事之後，每名運動員扣除最差一場的成績，累計得分最少的前10名會進入獎牌戰。

陳晞文（左）（Getty Images）

雖然一度有指日本東京有機會被颱風吹襲，天氣或影響比賽進行、甚至運動員備戰。不過今日當地天氣不錯，比賽如常舉行。

鄭俊樑在頭3場分別奪得第3、及兩場第8；首日之後暫排第8名。他的排名亦於一眾亞洲運動員中最高，2018雅加達亞運金牌得主、中國的畢錕總成績排第10。

陳晞文就在第一日以第12、第8及第13名完成賽事，暫時位列第12；中國選手盧雲秀排第7。鄭俊樑及陳晞文明日（26日）會繼續出戰另外3場比賽，力爭佳績。

另外，香港帆船代表洛雅怡亦於女子激光鐳射型單人艇亮相，此項目計分方法跟滑浪風帆類似，惟比賽分5日各鬥兩場。洛雅怡於首日兩戰取得第29及第35名，暫位列第35。

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洛雅怡出戰女子激光鐳射型單人艇。（Getty Images）

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