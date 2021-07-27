東京奧運｜張家朗收禮停不了　貓糧之外有份禮物全體院運動員受惠

張家朗昨日為香港贏得史上第二面奧運金牌，令全港市民動容。除了送上祝賀，很多香港商戶都為張家朗，甚至所有香港運動員送上禮品，以示鼓勵。港鐵昨晚宣布向張家朗送上終身任搭車票，九巴決定送給所有東京奧運港隊成員，免費任搭巴士一年。



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有汽車公司賽前表示，若果張家朗奪冠，會送他一架車；有家居用品公司表示，會為張家朗免費提供全屋新傢俬；更有寵物商店稱，會為張家朗的貓提供一世免費貓糧！有貨車召喚平台表示，會為1800名體育學院學生及運動員，免費提供接送服務3年。

張家朗奧運奪金感言 金牌好重 盛載的是相信更是勇氣

張家朗奧運奪金︱將金牌獻爸爸作生日禮物 香港劍神：最緊要堅持

張家朗贏得香港史上第二面奧運金牌。（高詩琦攝）

張家朗為香港勇奪男子花劍個人奧運金牌，即獲得精英運動員嘉許計劃送出的500萬獎金。張家朗是林大輝中學的畢業生，當年林大輝曾表示，若果張家朗等校友贏得奧運金牌，「我承諾，包你們做業主」！林大輝中學基金會向張家朗送出至少250萬獎金，加上精英運動員嘉許計劃的500萬，張家朗獲得750萬獎金，相信都可以買到一個單位。

【不同機構送優惠予張家朗，甚至惠及其他運動員】

家居用品公司實惠在Facebook宣布：「知道家朗將會獲得置業贊助，我們特此作小小心意同鼓勵，將會為家朗免費添置全屋傢俬，為他的夢想新居作好準備。」除了傢俬，科進汽車有限公司在昨晚的決賽前在Facebook表示：「老闆話如果張家朗接受，贏咗送一架車比佢，鼓勵同多謝佢嘅努力！」網民紛紛叫他「找數」。

張家朗是愛貓之人，天下貓貓一樣貓今早在Facebook宣布，會為張家朗的愛貓提供他們設計的主食罐，讓他的貓食足一世，「希望劍神的貓可以健康成長，陪伴為香港人爭光嘅張家朗，面對每一個人生高低起跌，與貓同行。」

貓奴日常。（張家朗IG）

【由世青走到奧運，張家朗的劍擊路（按圖放大）】

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CALL4VAN客貨車凌晨在Facebook宣布：「決定未來3年為體育學院嘅超過1800位獎學金學生或全職運動員，提供免費接載*（需符合法律上「載貨」定義，即只要攜有任何類型嘅運動器材），有效期直到下次2024年嘅巴黎奧運。」

此外，昨晚兩大公共交通機構港鐵及九巴都有祝賀張家朗，港鐵向張家朗送贈終身任搭的港鐵車票，感謝他以出色的技術、鬥志和毅力，精彩奪金；港鐵及九巴同時公布，將讓所有出戰東奧的港隊成員免費任搭一年。

張家朗IG：cheungkalonggggg

劍擊男神張家朗的另一面：