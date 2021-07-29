東京奧運．滑浪風帆︱陳晞文闖獎牌戰爭名次　鄭俊樑跌出前十出局

香港滑浪風帆代表陳晞文殺入女子RS:X獎牌戰，這位2014仁川亞運金牌得主，在最後一日比賽大爆發，曾奪得單場第3位，並以總成績第8名，勇闖周六（31日）舉行的獎牌戰。

男子組方面，港將鄭俊樑則後最後一日比賽失準，總排名跌出前十，未能再進一步。



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參加RS:X的運動員分4日各鬥3場賽事，每場首名得1分、次名得2分，如此類推。經過12場賽事之後，每名運動員扣除最差一場的成績，累計得分最少的前10名會進入獎牌戰。

滑浪風帆RS:X女子組，早前一直穩守中上游的陳晞文，在最後三輪比賽「大爆發」，分別搶得第4、第8及第3名，結果在12場賽事後累積81分，於27名運動員中排第8，得以晉級周六（31日）上演的獎牌戰。

陳晞文殺入滑浪風帆RS:X女子組獎牌戰。（Getty Images）

獎牌戰分數會雙倍計算，第1名跟第10名將有18分落差，惟陳晞文現時分數，已落後第3名的法國選手PICON Charline（36分）差距45分，已肯定無緣獎牌，但最高仍有望爭奪第6位。至於中國運動員盧雲秀就暫排首位。

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鄭俊樑。（路透社）

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男子組方面，今日比賽前仍位列第10的鄭俊樑，於最後一日失手，3場比賽分別以兩場第15位、1場第13位衝線，結果總成績跌至第13，跟獎牌戰無緣。

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至於洛雅怡就於女子激光鐳射型單人艇繼續排第38位，她明日會出戰最後兩輪比賽。

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