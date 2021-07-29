東京奧運．乒乓｜伊藤美誠再破中國壟斷不果　銅牌戰獲勝難掩失落

日本乒乓球隊今屆奧運主場出擊，憑水谷隼與伊藤美誠贏得混雙金牌，打破中國隊的壟斷。

伊藤美誠嘗試在女子單打再創奇蹟，可惜4強慘被同年的中國球手孫穎莎橫掃，只能與新加坡的于夢雨爭銅牌。

大敗出局，伊藤難免洩氣，即使這名日本球手隨後銅牌戰獲勝，但依然難保在4強戰落敗的傷疤。



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日本混雙組合水谷隼與伊藤美誠，早前反勝中國拍檔許昕及劉詩雯奪金，中國乒乓隊先失混雙一金，其餘4金不容再失。

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20歲的伊藤美誠及後轉戰女單，並殺入4強，與中國的孫穎莎爭入決賽，可惜首局已經出師不利，被同齡的孫穎莎大勝一局領先。伊藤次局一度領先9：3，可惜未能拿下這局，孫穎莎連取9分反勝，這名日本球手隨即洩氣，其後再輸6：11及4：11，直落4局告負出局。

伊藤美誠直落4局不敵孫穎莎，賽後質疑自己能力。（Getty Images）

東京奧運女單金牌必定落在中國隊身上，陳夢與孫穎莎爭奪冠軍，未能阻止中國包辦決賽席位的伊藤，賽後與師姐石川佳純一樣，流淚收場。大敗出局的伊藤美誠十分失落，賽後含淚回答記者的問題，「我的能力就到此，對敗仗感到十分﹑十分遺憾。」

伊藤美誠認為第二局就是轉捩點，「我原本有大好形勢，可惜自己未能把握，斷送追平機會，更將氣勢雙手奉送孫穎莎，及後一直想着這一局，未能將注意力放在球賽上。」

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伊藤美誠將與新加坡的丁夢雨爭奪銅牌。（路透社）

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伊藤美誠沒有時間沉醉於落敗，誓要化悲憤為力量，隨後與新加坡的于夢雨爭銅牌，首局先輸6：11，伊藤沉着應戰連贏4局，贏得這隻女單銅牌。

對伊藤而言，銅牌只是個安慰獎，賽後再度掉淚，即使奪銅十分高興，但掩蓋不了4強慘敗的傷疤，「贏得銅牌當然開心，但心中更多的是遺憾，因為我希望擊敗中國球手贏得獎牌，除了金牌，其他獎牌分別不大。」

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伊藤美誠贏得銅牌，影相時強行擠出笑容。（路透社）

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