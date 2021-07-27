東京奧運︱水谷隼伊藤美誠兒時照片曝光　兄妹情合力打破中國壟斷

日本乒乓混雙組合水谷隼跟伊藤美誠昨日（27日）在奧運金牌戰，擊敗中國拍檔許昕及劉詩雯，奪得日本史上首塊乒乓球奧運金牌。

兩人原來已相識16載，並以兄妹相稱，水谷隼為守護「妹妹」伊藤美誠，甘願延遲退役，終跟對方攜手圓小時候的金牌夢。



水谷隼跟伊藤美誠昨日在奧運乒乓混雙金牌戰，於一度落後兩局之下反敗為勝，激鬥77分鐘後以總局數4：3勇挫中國拍檔許昕及劉詩雯，奪得日本史上首塊乒乓球奧運金牌。

兩人同時打破中國隊於前三屆奧運、包攬所有乒乓項目金牌的壟斷，頓成日本國民英雄。

日本組合水谷隼跟伊藤美誠出戰2020東京奧運乒乓球混雙決賽。（Getty Images）

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這對金牌組合雖然相差12歲，但兩人同在靜岡縣磐田市出生，且父母都是乒乓球運動員。兩人自16年前結下不解緣，當年4歲的伊藤美誠被送往乒乓球球會訓練，而這所球會正由水谷隼父母開設。

雖然當時水谷隼正離鄉讀書，兩人實際見面機會有限，但每逢過節日，水谷隼都返回磐田跟伊藤美誠一起練習、玩樂，關係甚佳，且留下不少合照跟回憶。他們就如兄妹相待，伊藤美誠說過，「水谷隼就像是哥哥一樣」。

小時候的水谷隼跟伊藤美誠已感情要好。（IG@tenisdemesahoy）

▼▼▼小時候的水谷隼跟伊藤美誠▼▼▼

水谷隼在數年前患上眼疾，雙眼會畏光，在光線下根本沒法子看清小球動向，必須戴上特殊保護眼鏡，情況才有改善。雖然水谷隼及後在2016里約奧運拿下男單銅牌，也帶領日本隊贏得男團銀牌，但他隨後狀態下滑，本已打算退休。

然而一個原因，令他留了下來——守護妹妹伊藤美誠。

水谷隼在數年前患上眼疾，打波時必須戴上特殊保護眼鏡。（Getty Images）

今屆東京奧運新增設混雙項目，作為東道主的日本自然希望拿下這面金牌，要求水谷隼把退役計劃押後。當時水谷隼已說，若日本隊要他留隊打混雙的話，拍檔只能是伊藤美誠。他深信20歲的伊藤美誠有實力奪金，自己也期望能守護這位好妹妹，跟她並肩作戰。

▼▼▼私底下的伊藤美誠▼▼▼

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結果這份兄妹情，造就他倆完成了不可能的任務。「以前一直覺得中國像高牆，很高、很難跨越。但今天我們終於有一次跨越了，感到對手也終是個凡人。」水谷隼如是說。

在贏得最後一分後，水谷隼跟伊藤美誠立即衝向對方相擁，也許是太興奮了，水谷隼不小心撞到了伊藤美誠的頭部，令妹妹顯得有點不知所措。

水谷隼跟伊藤美誠賽後興奮相擁。（Getty Images）

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他賽後說：「她當時推開我，說我把她抱得很痛。」在一旁的伊藤美誠苦笑道：「抱得很不舒服，我被扭到一邊了。」惹來記者放聲大笑。

在頒獎台上，他們亦互相幫對方掛上獎牌，看得令人動容。兩人之後分別會各自出戰男、女子團體賽，伊藤美誠亦會參加女單賽事，繼續衝擊獎牌。

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