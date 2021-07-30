何詩蓓奧運兩銀︱世界級時間管理　自律刻苦堅持成就港產世界飛魚

何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey），在今屆東京奧運成為香港家傳戶曉的名字。香港歷來在奧運游泳項目只能「志在參與」，何詩蓓的出現改變一切，甚至能夠踏上頒獎台，接連打破亞洲紀錄。

香港人在奧運游泳項目的看點，不再只有外國明星，何詩蓓就是那顆令我們眼光離不開的耀眼巨星。到底，一個香港土生土長女孩，如何成為世界級飛魚？

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



何詩蓓的出現，令香港人看奧運游泳項目不用再只看外國明星。（高詩琦攝）

曾經不愛游泳的小女孩

何詩蓓4歲開始跟年長兩歲的姐姐何雅舒一起學游泳，她以前受訪時曾說過，當時其實好憎游水，她會大聲尖叫嚎哭，爸爸媽媽認為那是求生技能，勒令她必須要學。

當時很多位教練均大讚她充滿天份，千叮萬囑懇求「唔好唔學」，她硬着頭皮繼續游，游着游着又發現，「原來我喜歡游水」。當時她和姐姐只當游泳是興趣，直到一個人出現——那個在水中就像神一樣的男人、美國傳奇泳將菲比斯（Michael Phelps）。

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小時候，何詩蓓隨姐姐何雅舒一起學游泳。（何詩蓓IG圖片）

那一年，她遇上菲比斯

2008年北京奧運，10歲的何詩蓓在觀眾席看着菲比斯發放萬丈光芒，一口氣史無前例連奪八金，心中燃起一個願望：我大個要參加奧運。

看着菲比斯游水，幾乎所有小泳員也想日後像他一樣，在全球最矚目的華麗的舞台上，較任何人游得更快，接受世人的膜拜與掌聲。然而沒有多少個孩子，會像何詩蓓那樣，將宏願付諸行動，立下目標一步步實現夢想。

何詩蓓奧運奪銀｜她堅持於你想像不到的0.2秒 終締香港游泳歷史

2008年北京奧運，10歲的何詩蓓在看台上看着威風八面的菲比斯。（Getty Images）

13歳，第一個香港紀錄

她在比賽不斷獲獎，13歲那年，打破首個成人香港紀錄：400米混合泳。一年之後，在倫敦奧運繼續追星，偶像菲比斯的身影，令她對登上同一個舞台的渴望日漸強烈。

香港小朋友個個「補充練習無間做」，功課和讀書壓力大得家長和子女透不過氣，單是應付學業已經夠忙，哪來時間兼顧課外活動？何況當年就讀聖保祿中學的何詩蓓，已不再當游泳是興趣，而是她努力追尋的一個目標。

何詩蓓奧運奪銀｜她演繹令人震撼的世界級 那是超越獎牌的自若

何詩蓓在13歲那年，打破第一個香港成人紀錄。（何詩蓓IG圖片）

世界級時間分配與專注

自小擁有一份超越年齡的成熟和決心，何詩蓓從來沒想過為游泳放棄學業。要成為頂級泳手，首先就是要花去極長時間訓練，每天清晨起床練習，才再去上學。相信不少家長，每朝也要為叫醒年幼子女去返學而煩惱，小小年紀的詩蓓不止自動自覺早起上學，還為早課訓練更早起床。

看官可能會問，如此一來，她怎樣會有時間溫書？這正是她最厲害的地方，清晨要練水，那便半夜起床溫習吧，不止毅力驚人，也自律得可怕。

香港人，沒有一個不忙的。小朋友有他們的苦惱：上課，補習，興趣班，功課，考試。還未計家長額外塞來的補充練習。何詩蓓不止應付得到，還事事力求完美，DSE考獲35分，別被她「鬼妹仔」外表騙到，中文科她考獲4級，口試部分更達5級。2015年5月考完試，3個月後便游出香港史上首個奧運A標，時間管理堪稱世界級。

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何詩蓓半夜起床溫習，再在清晨練水。（何詩蓓IG圖片）

由觀眾變身主角

現場看過兩屆奧運，第三次，她不再只是坐在看台做觀眾，而是以泳手身份參與其中。香港幾乎每屆有泳手參加奧運，達到A標成績參賽的，何詩蓓是歷來第一人。同一年以優異成績完成中學文憑考試和以A標游進奧運，背後付出的努力和汗水實在難以想像。別說是青少年，連成年人也難望其項背。那一年，她18歳。

去到里約熱內盧，突然躋身體育界最盛大舞台，感覺新鮮又陌生，「第一次是去學習的」，身邊滿是她崇拜的赫赫名將，變身小粉絲。即使當時她未預備好，已能夠在200米自由泳晉級，成為史上首位置身奧運準決賽的香港泳將。

關於何詩蓓的5件事 佢個名點讀？ DSE幾多分？

2016年里約奧運，何詩蓓抱學習心態出戰。（資料圖片）

為進步選擇到「游泳少林寺」苦練

眼見當時另一港將劉彥恩到密歇根大學留學後，游泳成績進步神速，何詩蓓追隨對方腳步到密大就讀，除了看中這間名校是享負盛名的頂尖泳手「游泳訓練營」，同時認為在那裏她可以同時好好兼顧游泳與學業。

為什麼？因為密大身處的城市安娜堡（Ann Arbor），基本上是個大學城，11萬人口之中多達3萬是密大職員。那裏沒有洛杉磯五光十色的夜生活，也沒有華麗的高級餐廳，對於喜愛夜蒲的年輕人來說，大概是要過着如苦行憎的刻板生活，何詩蓓反而看中這點，讓她可以心無旁騖專心讀書和練水。

安娜堡冬天平均氣溫最低零下17.8度，間中突然下起大雪時，鏟雪車如未能及時清走積雪，學生過馬路時甚至要爬過「雪牆」上學。何詩蓓為備戰延期一年上演的東京奧運，畢業後多留在當地一年。美國疫情較香港更嚴重，所有泳池關閉，詩蓓在接近零度的低溫下到湖中訓練，上水後趕着上課，連頭髮也結冰了，就算是這樣仍然阻礙不到她練水，決心和毅力缺一不可。

何詩蓓奧運奪銀︱她進步神速的秘密——泳術訓練營密歇根大學

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密大57年的等待

何詩蓓在密歇根大學泳隊在總教練Mike Bottom和教練Rick Bischop指導下，進步神速，奧運獎牌卻絕非必然。密大出產的奧運獎牌泳手旺男不旺女，「水神」菲比斯以外，歷代獲獎男泳手多如繁星，女泳手個人項目游泳獎牌對上一個已經要數到1964年對上一次東京奧運。

由此可見，就算在全球頂尖游泳名校就讀，奧運獎牌也絕無保證。參加奧運游泳項目已經夠難，晉身決賽難上加難，殺入前三登上頒獎台更是萬中無一。兩屆東京奧運，相隔57年之久，何詩蓓和師妹麥尼爾（Margaret Macneil）一口氣為密大女子隊贏得3面個人游泳獎牌，密大和教練團固然有功，不過最大功勞還是來自兩位泳手本身的努力。

何詩蓓奧運奪銀｜土生土長的飛魚說 「我與香港有種attachment」

何詩蓓由香港步向世界泳壇之巔，她的世界級時間管理，生活刻苦、自律，將夢想付諸實行的決心、毅力和行動力驚人，最重要的是從小至大對自己定立的目標一直堅持，多年來始終如一。

游泳成績達到世界級，從來沒有捷徑，也絕非偶然，奧運大放光芒，絕對是何詩蓓本人長年累月的付出和汗出換來。

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