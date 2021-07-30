東京奧運直擊︱何詩蓓退出50米自由泳準決賽　為免背傷加劇

已連奪兩面奧運銀牌的女飛魚何詩蓓今（30日）晚轉戰50米自由泳初賽，她以24.75秒取得總成績第15位晉級，惟及後宣布退出明早舉行的準決賽。

至於男泳手何甄陶亦出戰主項50米自由泳初賽，結果以22.45秒成績觸池，未能造出個人最佳成績，無緣晉級。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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泳隊聲明指，何詩蓓在今早100米自由泳決賽拉傷背部，參加傍晚50米自由泳初賽後傷勢加劇。雖然她會繼續參加今晚4x100米混合泳接力，但她不會出戰明日早上的50米自由泳準決賽。



何詩蓓於今早100米自由泳決賽摘銀後，晚上又轉戰50米自由泳初賽。雖然這項目並非這位飛魚的主項，但排在第11組、第1線道的她游出24.75秒，雖未能刷身自己保持的24.59秒香港紀錄，但仍以總成績第15位晉級。

何詩蓓奧運添銀︱世界級時間管理 自律刻苦堅持成就港產世界飛魚

何詩蓓晚上轉戰50米自由泳初賽，再度晉級準決賽。（高詩琦攝）

何詩蓓出戰50米自由泳初賽圖輯：（按圖放大）

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至於何甄陶早前已出戰男子100米自由泳初賽，當時以49.49秒贏得小組首名，並刷新個人最佳時間，惟最終仍無緣晉級。

這位港隊今屆唯一男泳手轉戰主項50米自由泳初賽，在第7小組排第3線道的他，結果游出22.45秒，排小組第7。其時間跟他今年6月創造的21.97秒香港紀錄有約半秒距離，結果何甄陶總成績位列第32，未能晉級準決賽，完成個人首次奧運之旅。

何甄陶奪100自小組首名 創個人最佳卻遺憾出局

何甄陶贏得小組首名，但最終無緣晉級。（美聯社）

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