【游泳長池世錦賽】一條線道　一種人　何甄陶的水中原點

「鬼仔」,香港人,中文略懂一二,表示媽媽當年是「拎」他到泳池;其餘的不太清楚。 22歲,游泳選手,今年初次打破香港紀錄,首次踏足世界錦標賽,與奧運資格亦只差0.17秒的距離;但一切沒有刻意計劃。 目標、人生去向、甚至當年為何選擇自由式,他不了解亦趕不着解釋,總之在抉擇那瞬間自有定案。 「I’m a pretty go with the flow guy」,如此的一個他,他叫何甄陶(Ian)。 香港01記者楊宇翹 韓國光州直擊

傳媒慣性幫人「起朵」,在港泳壇裏出現過「美人魚」、「小美人魚」、「爆肌飛魚」,然而面對眼前的新手香港代表,我一直想不通。父母為香港人,早年移居美國,因此何甄陶於美國維吉尼亞州出生及成長。6歲開始習水,因為「媽媽『拎』我到泳池,然後就在泳池游來游去了」,縱使一開始為學求生技能,但「有規律地運動總有好處,身體變強壯、學習抵抗困難,小時候持續游泳亦無壞」。

何甄陶,22歲,香港游泳隊成員,主項自由式。(楊宇翹攝)

何甄陶首次參與世錦賽,並出戰50、100米自由泳賽事。(楊宇翹攝)

故事總有個開始,而章節要繼續總需點因由貫穿,至於Ian何解繼續游泳,他卻無可奉告。「美國有些夏令賽,或者是那時候一直有參與,就繼續游了」,因為開始了所以繼續,「但至高中畢業游泳成績亦不突出,剛好大學入讀工程學,就想倒不如向這方面發展,擱置游水。」爸爸於維珍尼亞理工學院暨州立大學修讀博士,Ian因而亦跟隨,但說到此他不禁失笑:「然後去了甄選泳隊。」

何甄陶2017年決定代表香港出戰國際沙場。(楊宇翹攝)

何甄陶:「有規律地運動總有好處,身體變強壯、學習抵抗困難,小時候持續游泳亦無壞。」(楊宇翹攝)

大學進步神速 曾參與美國奧運選拔賽

聽到此我也跟着笑,在想究竟在這個22歲男生人生中,有幾次「突然想」?14歲時教練讓他挑選主項,毫無頭緒、「唔知點解」,Ian突然想選擇自由式;本應放棄水中生活,但入大學前又突然想,「試試選拔也無妨」。結果Ian順利入選,一年後隨即獲大學頒贈獎學金,其後亦出戰美國大學聯賽(NCAA),2016年達標參與美國隊奧運選拔賽,大學的游泳生活令他進步神速。

何甄陶說自己慣性「with the flow」,有人會說這是輕率、沒有計劃,但也許或是外國人所說的「chill」吧。(楊宇翹攝)

大學游泳影響何甄陶深遠,他體重亦由67公斤升至81.5公斤。(楊宇翹攝)

游泳真的無壞,試試亦確實無妨,但世事沒有太多巧遇,進步從來是歸功努力:「大學游泳是關乎如何適應新的練習環境、渴望進步的慾望有幾多,你要做的是相信練習過程,再不惜一切地去努力。」然而Ian的100碼自由泳由大學首年的45.39秒,推前至畢業時的43.52秒,50碼自由泳亦由20.25秒變至19.34秒;「突然想」或聽起來輕率,但一切證明,重點不在決定倉促或周詳,而是當日承諾如何履行。「過去我體重只有67公斤,雖然相比其他外國選手仍差點點,但現在已升81.5公斤了」,他由大學選手慢慢走向專業一員,2017年更決定代表香港出戰國際沙場。

認真對待當天決定,Ian亦是高材生,除了游泳還懂小提琴,大學GPA更高達3.63。惟在他的字典裏,學業始終比游泳重:「由始至終,學業、工程學行先,現在我也繼續修讀碩士;但我亦想像不到,沒有游泳的生活會是怎樣。」

6歲開始游水,何甄陶由地區夏日聯賽游到今天的世錦賽。(楊宇翹攝)

「我由始至終都不需要那些注目,所以游起來沒有包袱,成績逐漸進步。」(楊宇翹攝)

游泳的原點:泳手和水

我笑他是「做咗先算,自然會好」的代表,也不像會計算的泳手般周詳計劃。Ian想了想認為,這樣的性格卻為自己減去游泳包袱:「有些人嘛,他們需要注視、氣氛去表現,但處理不好就會變成壓力;也許是,我由始至終都不需要那些目光,所以游起來沒有包袱,成績逐漸進步。」

何甄陶認為游泳不需要太多雜念,「一切只關乎你和那條線道,其他都是無關痛癢」。(楊宇翹攝)

要有長遠計劃,何時何地要達到哪個目標的藍圖亦是成功指南。這名22歲男生卻認為,游泳世界的原點,其實是泳手和水的關係:「你可以在奧運亮相,也可以在世錦賽贏盡光彩,更能在一些地區賽上陣……但說到底,一切只關乎你和那條線道,其他都無關痛癢。」的確「成功指南」有時候會讓人失焦。

焦點明確,亦沒有多餘雜念,Ian的表現進步明顯。今年4月他在香港長池計時賽50自以22.25秒打破杜敬謙所保持的香港紀錄,其後在拿玻里世大運更把時間再推前至22.18秒,香港男子衝擊奧運A標唯一希望,似乎降落於他身上。

現在這個「Ho」擔起的還有是那個「To」衝擊A標的心願,「如果今天他能與我們一起經歷世錦賽會是多美好的事」。(楊宇翹攝)

「或者,香港該有兩個希望的」,我說。

「嗯,我也一直在想着」,我們一同思念着他。

今年3月大概是香港泳壇(甚至是世界泳壇)的悲痛。杜敬謙的突然離世,讓社會各界添一份惋惜。那時候剛好碰着吳鎮男、張健達正式退役,我們問着港男隊前景是明朗或暗淡,結果一個月後出現了何甄陶這新人,一破Kenneth香港紀錄亦令我們去想着香港男泳手亮相東京奧運的可能。

明年今日東京奧運場上會否有何甄陶的身影?(楊宇翹攝)

「你知道嗎,如果今天他能與我們一起經歷世錦賽會是多美好的事;我很希望他仍在這裏,希望會有一起游泳的我們。」

「會想為他取下一個A標嗎」,我問。

「嗯……嗯」,到此我們也說不下去。

今屆世錦賽Ian以22.59秒完成50自初賽,無緣A標。「突然想」又好,為別人也好,Ian直言不急於達標:「50自充滿着可能性,我有信心把它好好表現出來,但仍有時間的,不會過於急進。」

縱使沒有計劃太多,但明年即將碩士畢業的Ian,卻再次面對「選擇主項」的抉擇。「今趟要為生活選擇」,Ian續露出笑容,「或者2020年後,擱置游水。」

「真?」我質疑他笑容背後的「突然想」。

「But,who knows」,如此的一個他,他叫何甄陶,別朵「the go with the flow guy」。

何甄陶,22歲,香港游泳隊成員,主項自由式。(楊宇翹攝)

何甄陶今屆世錦賽回顧(按圖放大)