東京奧運．游泳︱何甄陶奪100自小組首名　創個人最佳卻遺憾出局

今屆奧運港隊唯一男泳手何甄陶今日（27日）出戰男子100米自由泳初賽，以49.49秒贏得小組首名，並刷新個人最佳時間，惟最終仍無緣晉級。



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獲得50米自由泳奧運A標資格的何甄陶，因在100米自由泳同屬奧運B標，因而獲得比賽入場券。初賽第4組被安排在第5線道的他，現保持50米自由泳香港紀錄，時間為21.97秒。

何甄陶頭50米一直保持第二位，游出23.50秒，但轉塘後他反超愛沙尼亞選手，結果以49.49秒成績觸池，贏得小組首名。其時間跟今年5月由卓銘浩所創的49.15秒100米自由泳香港紀錄，只差0.34秒，但已交出個人最佳時間。

何甄陶贏得小組首名，但最終無緣晉級。（美聯社）

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這位今屆奧運港隊唯一男泳手，結果在總成績在71名運動員中只排第34位，跟第16名選手相差1.05秒，未能取得晉級準決賽資格。而總成績排第一的是意大利泳手CECCON Thomas，時間為47.71秒。

何甄陶將會在周五（30日）轉戰男子50米自由泳初賽。

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