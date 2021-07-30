東京奧運｜何甄陶兩項自由泳無緣準決賽　人生首個奧運仍無憾

東京奧運香港游泳隊唯一男子代表何甄陶（Ian），今日於50米初賽游出22.45秒，無緣晉級。人生首個奧運之旅完結，回顧整條爭標路屢敗屢戰最終圓滿，何甄陶直言能成為香港歷史之一，心滿意足。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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何甄陶日前戰男子100米自由泳初賽，以49.49秒刷新個人最佳時間，惟最終仍無緣晉級。這名香港首個A標男泳手，今日轉戰主項50米，在第7小組排第3線道的他，結果游出22.45秒，排小組第7，結果總成績位列第32，未能晉級準決賽。

何甄陶今日轉戰50米自由泳，指跳水表現不合格而未能游出更快時間。（高詩琦攝）

未能刷新個人最佳時間，何甄陶指今天的跳水並不合格：「這個項目一切都要很精準，因為時間很短，跳水、突破、踢腿所有動作都不容忽視；但我剛才的跳水不是很好，因此有點影響。」

首戰奧運不留遺憾

何甄陶兩年前在光州世界賽首次為香港披甲，其後經歷接連的衝標嘗試，終在6月達到50自奥運A標（奧運資格時間，意味直接取得奧運資格），成為香港歷來首個A標男泳手。縱然首個奧運匆匆完結，何甄陶認為並沒有留下遺憾：「如果你記得，我經歷了8次還是10次的衝標才能成功，沒有任何怨言了，能夠在此感受，成為香港歷史的一部分，已相當幸運。」

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何甄陶在今屆奧運刷新了個人100米自由泳最佳紀錄。（高詩琦攝）

事實這名飛魚同樣為高材生，除了游泳還懂小提琴，大學GPA更高達3.63。修讀工程學碩士的他表示，8月返港後數日就將返回美國完成課程，然而仍會繼續邊讀邊游，挑戰年底的短池世界賽。

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