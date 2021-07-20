東京奧運｜戴資穎上機才知坐經濟艙　蔡英文急忙發文親自拆彈

中華台北羽毛球奪金希望戴資穎，周一（19日）出發東京，豈料未抵達日本，麻煩事已經一籮籮。

「小戴」登機後的一個限時動態，隨即引起軒然大波，想不到這只是開端，連台灣總統蔡英文也要親自發文致歉。



即將揭幕的東京奧運，將會是戴資穎第3度在奧運會亮相，這名羽毛球「一姐」過去兩屆皆在16強止步，「小戴」當然希望在東京衝擊個人首個大賽冠軍。

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第3度出戰奧運的戴資穎，力爭個人首面奧運獎牌。（資料圖片／Getty Images）

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因為疫情的關係，代表團以包機的形式前往東京，27歲的戴資穎與一眾中華台北的參賽選手，周一由松山機場出發至日本。小戴登機後，在個人Instagram發布一則限時動態，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，隨即引來熱議。

小戴的「掛住商務客位」限時動態，引發台灣代表團的公關災難。（戴資穎Instagram截圖）

一眾運動員只能坐在經濟客位，反而代表團的領隊及總教練等人，則可乘搭商務客位。小戴的父親戴楠凱立即表示不滿，事關選手們在上機後才知道是坐經濟客位，「每個人的體質也不同，資穎過往出外比賽也搭商務艙，讓她可以好好休息，今次卻沒有事前告知，這種被騙的感覺很差」。

據報在6月的會議中，有關方面稱一眾選手及教練都會乘搭商務艙，如今安排與當日會議有出入。台灣體育署事後解釋，安排是出於高規格防疫考慮，因為經濟艙機位較多，能夠安排選手四周座位隔空，確保安全。

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戴資穎稱因為場館離選手村有一段距離，故此入住附近的酒店。（戴資穎Instagram截圖）

這場公關災難就像雪球般滾下去，當戴資穎抵達東京後，她未有入住選手村，在場館附近的酒店下榻。小戴在限時動態上載酒店房間的相片，配上「已抵達住宿的地方，代表處幫忙準備了便當當晚餐，謝謝大家的關心」，一則報平安的發文卻再度引起熱議。

小戴入住的房間是雙床房，感覺就像與平常人去旅行的房間無異。眼利的台灣網民隨即起底，發現只是一間三星級酒店，直言「這樣對待球后和參賽國手？」

小戴社交網站上載酒店房間的相片，再度引起熱議。（戴資穎Instagram截圖）

戴資穎是中華台北其中一個爭牌希望，卻得到如此待遇，台灣網民當然為她抱不平，連台灣總統蔡英文亦要親自發文致歉「拆彈」。蔡英文透過社交網站直言，本以為包機可以充分照顧所有參賽選手，她曾承諾過所有選手可搭乘商務艙，如今卻未能履行承諾，謹此致歉。最後督促代表團必須盡最大努力，安排教練和選手搭乘商務艙，即使未能做到也要做好溝通。

除了蔡英文，台灣行政院長蘇貞昌同樣發文道歉，直言此事在安排有所不足，並曾致電戴資穎親口說聲對不起。

戴資穎將在周六（24日）登場，出戰首場女單分組賽，與瑞士老將Sabrina Jaquet交手。

台灣總統蔡英文透過社交網站向一眾參賽運動員致歉。（Facebook截圖）

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