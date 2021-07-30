東京奧運直擊丨鄧俊文謝影雪未以獎牌送別教練　大師姐盼小將接班

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪今日（29日）於銅牌賽以局數0：2不敵東道主的渡邊勇大／東野有紗，以眼淚告別奧運。他倆的教練陳康即將告別港隊，未能向教練送上獎牌，兩人忍不住淚灑賽場。

01體育記者 高詩琦現場直擊



雖然沒能以獎牌作為送給教練陳康的離別禮物，兩人賽後皆忍不住淚水，但表現足以令香港人驕傲。謝影雪和鄧俊文坦言，對手速度快，他們以消耗體力再穩守突擊的戰術對付日本，已算做得不錯。鄧俊文說：「可是，還是心態吧，後段『咬住咬住』，被對手追好幾分又急，不夠堅定，得不到最後重要的2分。」

關鍵分未夠豁出去，是今場最大的問題，但奧運第4名已是港隊羽毛球的奧運最佳成績。

鄧謝配直落兩局不敵中國組合，4強止步。（高詩琦攝）

沒有誰「湊住」誰

兩人由2016年組成混雙組合，「左左配」終於完成屬於彼此的首個奧運。兩人互撐至今，謝影雪第一個要多謝的自然是身旁的好拍檔，她哽咽說：「多謝俊文，很多人說，是我帶着他才有這樣的成績，但沒有他，根本不會有這樣的好成績。」

外界一直認為是謝影雪「湊住」鄧俊文。（高詩琦攝）

外界一直認為是謝影雪「湊住」鄧俊文，事關謝影雪在女雙組合時，已經有不少大賽經驗，鄧俊文回應道：「她自2016年完成女雙時，我只是一個比較寂寂無名的羽毛球運動員，這5年，我由沒有太多比賽經驗，一步步走到奧運，她給了我許多經驗，幫我打後的成長和進步。」

美中不足的奧運

首次出戰奧運的鄧俊文總結今次旅程是「美中不足」，但卻難忘也深刻，「由第一場已經好辛苦，一分一分頂返來，一步一步頂到八強，八強要好辛苦入到四強；我形容今次奧運是美中不足」。達成了目標，但始終最終目標都未做到，就是獎牌贈別恩師。

港隊雙打教練陳康是中國前男雙代表，家庭在台灣，但由謝影雪在2012倫敦奧運首次出戰時，陳康已然來港、親自指導她和當時的女雙拍檔潘樂恩，一直執教港隊至今；鄧/謝曾由另一港隊教練、馬來西亞羽毛球名獎鍾騰福指導，今屆出戰奧運，由陳康負責。

（高詩琦攝）

（高詩琦攝）

從不離棄自己的教練們

「我由單打轉到雙打就是他教我，給了我許多機會，由參加小型比賽取經驗，到夾到阿雪，好在我把握到這個機會。」鄧俊文和謝影雪今次出盡全力打，不單只為了成績，也是為了離鄉別井，卻從不離棄自己的教練們，「多謝他九年來的犧牲，用心教我們，不管我們有沒有獎，都沒有放棄我們」。

（高詩琦攝）

期待有小將接棒

作為大師姐，累積了不少傷患，這次可能是謝影雪最後一次奧運。她的期望已經不單在自己身上：「如果我堅持到，我會繼續幫球隊出一分力，也希望小球員可以盡快成長，接到棒，我就可以鬆一口氣。」

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