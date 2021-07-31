東京奧運．三鐵｜英國奪首塊混合接力金牌　莊尼終脫兄長陰影揚威

英國的「鐵人兄弟」布朗尼，弟弟莊尼一直活在兄長阿利斯達的陰影下。東京奧運莊尼孤身上陣，周一（26日）在男子三項鐵人繼續與金牌無緣，僅以第5名完成。

今屆新增的三鐵混合接力賽，布朗尼弟再度披甲，與隊友首名衝線，終於一嘗奧運金牌滋味。



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周一上演奧運的男子三項鐵人，名將布朗尼兄弟的胞兄阿利斯達布朗尼（Alistair Brownlee）未能取得資格，東京奧運僅得弟弟莊尼布朗尼（Jonny Brownlee）出戰，力爭個人首面金牌，只能以第5名衝線，再度與獎牌擦身而過。莊尼似乎一直活在阿利斯達的陰影下，像是兄長的背後男人。

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英國名將莊尼布朗尼首次沒有哥哥在身邊，結果未能踏上頒獎台。（路透社）

時來運到，鐵人不再孤單，今屆新增全新的混合接力賽，各隊派出兩男兩女出戰，每名鐵人需要完成游水300米﹑單車8公里及跑步兩公里再交棒。英國隊強陣出戰，男﹑女子銀牌得主余力生（Alex Yee）及泰萊布朗（Georgia Taylor-Brown），再配搭莊尼及莉雅梅菲（Jessica Learmonth）。

英國由莉雅梅菲及布朗尼出戰首兩棒，拉開領先優勢，有華裔血統的余力生負責最後一棒，並以1小23分41秒首名衝線，以14秒優勢力壓美國及法國奪金，贏得歷來首面三鐵混合接力賽金牌。

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英國三鐵混合接力由余力生完成最後一棒，再為英國添一面金牌。（Getty Images）

布朗尼經過三屆的等待，終於一嘗金牌滋味，囊括金﹑銀﹑銅一奪的奧運獎牌，這名31歲的鐵人賽後直言任務完成，「這是我第3屆奧運會，我終於可以掛上金牌，這個感覺非常奇妙。我知道我們是眾人的眼中勁敵，不少壓力落在我們身上，我們今日發揮出應有實力。」

布朗尼終奪金，隨即與隊友們相擁慶祝。（Getty Images）

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莊尼曾經說過，不希望被兄長攙扶衝線的一幕不斷被重覆，今屆終於擺脫兄長，卻需要隊友的幫助下成功衝金。莊尼踏上頒獎台最高一級，沒有了兄長在側，也需要其他人的扶持。

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英國隊奪得史上首面三鐵混合接力的金牌。（Getty Images）

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