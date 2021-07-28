東京奧運．三鐵︱新西蘭選手摘銅做英雄　前度突然大膽表白成熱話

撰文：袁志浩
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新西蘭一名三項鐵人運動員在奧運奪銅，前女友受訪時在鏡頭前明言後悔分手，場面尷尬又惹笑。

23歲新西蘭三項鐵人運動員威爾德（Hayden Wilde）日前於男子個人賽贏得銅牌，成為該國今屆奧運首位獎牌得主。當地傳媒立即到其家鄉採訪，找到他的朋友及家人進行訪問，當中更包括威爾德的前女友。

威爾德前女友受訪，在鏡頭前求復合逐格睇：（按圖放大）

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她在鏡頭前顯得十分大方，坦言為威爾德感到驕傲，「我和他青梅竹馬，一起上小學。他成長了許多，他為了達成目標，下了很多苦功，真的很棒。」

威爾德曾於2019年在大洋洲三項鐵人錦標賽奪冠，同年東京ITU世界三項鐵人奧運資格賽中贏得銅牌，現今再進一步登上奧運頒獎台，成就驕人。

威爾德在東京奧運男子三項鐵人奪銅。（Getty Images）

記者追問這位女生，會否想跟前度說點什麼。她沒有猶豫地笑說：「我後悔與你分手！」隨即惹來現場起哄，不知道是真心，還是開玩笑呢？

不過其實當事人威爾德現在已有女友，兩人穩定交往。他在奪銅後受訪時就曾說，比賽後第一件想做的事，便是打電話給位於西班牙的女友，「她未能到日本為我打氣，但很早便起床，透過直播看我比賽，很想感謝她。」看來那位前度想復合的話，機會並不高。

威爾德現任女友也是三項鐵人選手，兩人十分甜蜜：（按圖放大）

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