東京奧運︱奧斯卡創港將三項鐵人歷來最佳成績　挪威選手封王

東京奧運港隊戰情速報：出戰三項鐵人項目的21歲港將奧斯卡（Oscar Coggins），在名將莊尼布朗尼（Jonny Brownlee）身邊起步，果然有驚喜，以1小時48分55秒完成賽事，在51名世界級鐵人中，以第33位完成，創下香港選手在三鐵項目的歷來最佳奧運成績。



出戰三項鐵人項目的21歲港將奧斯卡（Oscar Coggins）上水時情況。（路透社）

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說起奧運三項鐵人，便會想起稱霸這個短途鐵人項目多年的布朗尼兄弟。哥哥阿利斯達布朗尼（Alistair Brownlee）連續兩屆奧運封王，弟弟莊尼布朗尼（Jonny Brownlee）2012倫敦奧運得到第三，上屆里約奧運奪銀，創下兩兄弟穿金戴銀的奧運「名場面」。

今屆奧運阿利斯達未能達標，只得弟弟莊尼孤軍一人作戰。他在抽籤時抽中54號起步，與56號的港將奧斯卡只隔了一個位置起步。父母皆為英國人的奧斯卡，在香港土生土長，今屆奧運他是51位三項鐵人選手中，最年輕的一位。他的教練Andrew說三鐵選手一般在28、29歲達到高峰，認為奧斯卡只欠缺比賽經驗，又指愛徒進步神速。

▼奧斯卡參加今屆三項鐵人▼

英國名將莊尼布朗尼首次沒有哥哥在身邊，結果未能踏上頒獎台。（路透社）

與名將齊起步，奧斯卡果然不負眾望，這位過去兩年才開始由較短距離比賽轉戰此距離、只得3、4場經驗的小將，在高手林立的賽事，仍能以第33位完賽，實在難能可貴。

香港三鐵名將李致和2004年代表香港出戰雅典奧運三項鐵人比賽，成為首位參加奧運三鐵項目的香港運動員。那一屆他在45名完成比賽的運動員中排第43位。「和哥」在2006年多哈亞運得到一面三鐵銀牌，2008年北京奧運他再度出戰，總成績同為第43名，在亞洲選手中名列第三。奧斯卡首戰奧運，即超越神級前輩的成績，實在相當厲害。

27歲挪威選手保明菲特（Kristian Blummenfelt）末段發力，率先衝線成為今屆奧運三鐵鐵人金牌得主。（路透社）

沒有兩屆冠軍阿利斯達布朗尼在陣，今屆賽事變成開放競爭，永遠最接近冠軍的男人莊尼布朗尼，未能如願登上頒獎台最高一格，這位英國名將僅以第五名完成賽事，未能連續三屆登上頒獎台，他賽前表明今次是他最後一屆參賽，可惜只能帶着遺憾告別奧運舞台。

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賽事最終由27歲挪威選手保明菲特（Kristian Blummenfelt）以1小時45分04秒封王。戰至最後一項10公里跑步，末段仍由有華裔血統的另一位英國選手余力生（Alex Yee）領先，一直保持在「主車群」的保明菲特此時發力衝刺，逐個對手超越，並在趕過余力生後，一路爆返終點，為挪威贏得今屆奧運首面獎牌。23歲的余力生以11秒之差奪銀，銅牌由新西蘭鐵人衛爾特（Hayden Wilde）奪得。

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