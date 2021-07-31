東京奧運直擊｜陳晞文完成奧運最後探戈　「感謝自己還喜歡風帆」

香港隊周六（31日）焦點落在滑浪風帆女將陳晞文（Hayley）身上，這名2018雅加達亞運銀牌得主下午出戰女子RS:X獎牌戰，最終奪得第8名，完成今屆個人賽前目標。

01體育記者 楊宇翹 高詩琦 神奈川縣江之島直擊



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上屆失落奧運資格的陳晞文（Hayley）相隔9年終再戰奧運，她在頭4日12場賽事中，以累積81分、27名運動員中排第8名晉身獎牌戰。

雖然分數上Hayley已無緣獎牌，但仍會力爭最佳名次。日本江之島今日有海面風力約6至8海浬，細風下對選手的搖帆及體能有一定考驗。但她遇強越強，結果她今日以第7位衝線，總成績排第8名，已突破上屆名列12名的成績。

陳晞文在獎牌戰以第7位衝線。（高詩琦攝）

陳晞文視今屆為生涯最後一次奧運，衝線後她笑容滿臉地返岸，「雖然Start一般，但在第一個Mark都取得不錯位置，沒犯多年來常犯的失誤」。她坦言可以做得更好，仍滿意今場最後一場奧運賽事。

「我很享受，做了那麼多年運動員，仍然那麼喜歡這個項目，那麼享受比賽。」她感觸道。

東京奧運後，滑浪風帆的RS:X板將會成為歷史，改用iQFoil帆板，陳晞文稱：「今屆對所有風帆手來說都會有點感觸，不知道將來會如何，但今屆本身抱住最後一次衝奧運機會，亦無遺憾了。」

陳晞文感謝自己沒有放棄 肩負風帆隊榮耀征奧

陳晞文回岸時一臉笑容。（高詩琦攝）

感謝教練陳敬然「團火仲大過我」

陳晞文賽後感謝一直互相支持的隊友和教練，「由9歲至30歲，我都玩了21年，感謝教練21年來的支持，隊友近日也給了我很多祝福」。她除了感謝自小培訓隊的教練們，還有上屆擊敗她取得奧運資格的盧善琳：「雖然你擊敗了我，但你擊敗我，我先可以行到這一步。」

特別是陪伴她經歷高山低谷的教練陳敬然：「他絕對改變了我的人生，雖然我好多時候都好憎他，里約奧運（遴選）好似毁滅了我夢想，但他與我一步一步學習，令我可以走到這一步。」她又感謝陳敬然：「每一次訓練都畀盡100%，可能團火仲大過我。」

東京奧運・陳晞文｜當脾臟是一念之間的取捨 堅持者能在風浪戰鬥

陳晞文奧運獎牌戰：

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