東京奧運丨劉慕裳關鍵字　空手道的天時地利人和

第一次，也是唯一一次，天時地利人和，造就屬於劉慕裳的奧運。

空手道今屆首度新增成為奧運項目，卻不被納入來屆的巴黎奧運，劉慕裳盡地一搏為香港拿下首面空手道銅牌。

1.52米高，身材嬌小，但蘊藏無盡的爆發力，對於劉慕裳你知多少？



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東京奧運．空手道｜劉慕裳小組次名躋銅牌戰 力爭史上首面獎牌

關鍵字：形

奧運比賽分為「組手」（自由搏擊）及「形」（套路）。以步法、技法、轉換的動作、時機、正確的呼吸、專注力及一致性，加上力量、速度及平衡，評斷一套好的「形」。劉慕裳曾經練習「組手」也參加過比賽，但對打有機會餓臉部受傷，為了不想媽媽擔心就改練「形」（套拳），她認為套拳動作漂亮，講求速度和動感，很適合其個人特色及風格。

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關鍵字：亞運/世錦銅牌

劉慕裳自16歲起，代表港隊出外參賽，2012年於世界大學生空手道錦標賽摘銅，奪得個人首面國際賽事獎牌。2018年亞運再勇奪一面銅牌，氣勢一直延續至同年世錦賽，再一次奪得銅牌。

2018年亞運再勇奪一面銅牌。（鄭子峰攝）

關鍵字：眼線

劉慕裳的眼線，不單是愛美的象徵，更是氣勢的來源。耍套拳的時候，除了動作、速度，出場的氣勢和眼神也是表現的一種。工整的眼線，是劉慕裳細心，力求完美的一部分。

關鍵字：Girlfriend-able

甜美外表、甜美聲線，被外間冠以「Girlfriend-able」的劉慕裳，意外地有點「男仔頭」。也許真正的「Girlfriend-able」不是只會四餸一湯、精打細算，更不是只會打扮，給男朋友面子的少女，而是一個對自己有要求，獨立且知道自己想要甚麼的女生。

劉慕裳的生活點滴。（劉慕裳Instagram）

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關鍵字：「偶包」

劉慕裳跟一般女生一樣，在外人面前都有「偶包」（偶像包袱）想保持自己最好的形象，但是在耍套拳的時候例外。在「入Mode」時難免會有瀏海亂了，表情不再甜美，但這一切都不重要。

劉慕裳第二回取得26.62分，鎖定晉級排名賽的資格。（路透社）

關鍵字：左邊面

這放棄「偶包」只限於道場上，日常的劉慕裳「姿整」更在乎拍照時的角度。為了在按下快門時保持最佳狀態，劉慕裳只喜歡露出自己認為較好看的「左邊面」。哥哥劉知名也說過，和妹妹合照時一定要站右邊，好讓她能站左邊。

劉慕裳的生活點滴。（劉慕裳Instagram）

劉慕裳在史上首次兼暫時最後一次的空手道項目，殺入銅牌戰。（Getty Images）

關鍵字：哥哥/阿妹

劉慕裳哥哥劉知名同為空手道選手，11歲時因覺得哥哥打空手道很有型、被套拳動作吸引而學習「個人形」，更視哥哥為自己空手道的「啟蒙教練」。

Grace和哥哥劉知名一起得獎。（Grace IG）

關鍵字：芭蕾舞

在空手道前，劉慕裳曾經學習芭蕾舞，拉筋動作有一定底子，比一般小孩子較快上手，學習空手道之路並沒有很迂迴。

劉慕裳（葉詩敏攝）

關鍵字：攝影

對於美感有堅持的劉慕裳，自己有很喜歡攝影，在社交平台上除了可以看到她美美的「左邊面」還可以看到她的「作品」。

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