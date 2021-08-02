東京奧運｜劉慕裳奪牌路之強敵　惡鬥日本女王兼西班牙一姐

香港空手道運動員劉慕裳（Grace）即將出戰奧運女子個人形項目，有機會衝擊奧運獎牌。本文將介紹劉慕裳的主要勁敵。



空手道總教練William Thomas表示，世界排名第一的西班牙選手珊齊絲（Sandra Sánchez Jaime）及日本名將清水希容將是劉慕裳的勁敵，世界排名第3的意大利選手寶達露（Viviana Bottaro）亦不容忽視。

▍世界排名第一：珊齊絲（Sandra Sanchez Jaime）

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珊齊絲是目前WKF女子形世界排名第一的選手。她在1981年於西班牙中部小鎮塔拉韋拉-德拉雷納出生，現年39歲。她是連續6屆歐洲錦標賽冠軍、連續2屆歐洲運動會冠軍、以及2018年馬德里世界錦標賽冠軍。

她更創下一項健力士世界紀錄——「在世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League）奪得最多獎牌」。自2014年1月10日至2021年3月12日期間，她無間斷地贏得36面獎牌，包括18面金牌、10面銀牌、8面銅牌。

不過，2018年世界一級空手道超級聯賽摩洛哥分站，劉慕裳便曾擊敗這位世界一姐，勇奪該站錦標。

珊齊絲小時候便已十分喜歡漫畫《龍珠》中的孫悟空。這個虛構角色讓她想起童年，以及她跟哥哥一起度過的時光。她把龍珠當成一種幸運符，帶去參加每一個大賽。

▍「空手道綾瀨遙」：清水希容

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清水希容是日本國寶級空手道形選手，目前WKF女子形世界排名第二。儘管在賽場上表現得氣勢洶洶，但無掩其亮麗的外貌，她擁有「空手道綾瀨遙」及「空手道女王」稱號。

清水早在2013年便以20歲之齡成為全日本選手權大會史上最年輕女子形冠軍，其後在國際舞台獲獎無數，曾奪得3屆亞洲錦標賽金牌、2屆亞運會金牌、2屆世界錦標賽金牌。

劉慕裳跟清水希容多次交手，2017年一役更震撼整個空手道界。清水希容自2014年出戰國際賽後，一直未嘗敗績，直至2017年世界空手道一級系列賽奧地利站準決賽，劉慕裳以「北谷屋良公相君」的優異表現，獲得5名裁判一致判勝，成為自2014年起首名擊敗「女王」的運動員。2018年2月的世界一級空手道超級聯賽杜拜站，劉慕裳再次擊敗清水希容，晉身決賽，最終贏得該站冠軍。

▍世界排名第三：寶達露（Viviana Bottaro）

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意大利選手寶達露（Viviana Bottaro）目前世界排名第3。早在2005年，她已代表意大利出戰歐洲錦標賽女子團體形，更奪下當屆亞軍。及至2013年歐洲錦標賽，寶達露除了奪得團體形冠軍外，亦在個人形項目贏得亞軍。她亦是2019年歐洲運動會女子個人形的銀牌得主，實力不容忽視。

按圖了解劉慕裳的日常生活點滴：

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