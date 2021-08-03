東京奧運｜劉慕裳力爭空手道「形」獎牌　一分鐘理解空手道比賽

劉慕裳在東京奧運出場，她出戰的女子個人形是港隊獎牌希望之一。

想快速簡單學懂如何觀賞空手道比賽，一分鐘，即刻教你！



空手道是?

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空手道是日本武術，奧運比賽分為「組手」（自由搏擊）及「形」（套路）。

「形」項目分男子及女子兩個組別。

「組手」的男子組有67公斤、75公斤及75公斤以上，女子組有55公斤、61公斤及61公斤以上，一共6個組別。

「組手」勝負定斷及拿分方法

勝負：比賽3分鐘，其中一方領先8分或夠鐘時較高分者勝。如雙方平分，先得分的一方會因「先取」而獲勝。

得分：用拳攻擊對方身體或頭部得1分，腳踢對方身體有2分，用腳攻擊對方頭部或摔倒對方後打擊就有3分。

「寸止」：組手比賽必須「點到即止」，當攻擊對方頭部，攻擊要控制於拳腳接觸到對方面部、頭部、或頸五厘米的距離之間。

合法得分部位：頭部、面部、頸部、胸部、腹部、背部、軀幹側部。

嚴禁攻擊部位：手臂、大腿、下陰、關節位和腳掌部位。

「形」勝負定斷及計分方法

「形」可以理解為套拳，形的參賽者需要選擇演練世界空手道聯盟規定的102套形來作賽。由七名裁判組成的小組，以用積分系統為演練評分。

評判的標準分為「技術能力」及「運動能力」兩大方向。

技術能力：步法、技法、轉換的動作、時機、正確的呼吸、專注力及一致性



運動能力：力量、速度及平衡



計分方法：

1. 7名裁判分別為運動員的「技術能力」及「運動能力」兩大方向評分

2. 把「技術能力」最高的兩個分數及最低的兩個分數刪去，餘下3個得分

3. 把「運動能力」最高的兩個分數及最低的兩個分數刪去，餘下3個得分

4. 把餘下3個「技術能力」得分加起來，乘0.7，計出「技術能力」的得分

5. 把餘下3個「運動能力」得分加起來，乘0.3，計出「運動能力」的得分

6. 把「技術能力」的得分及「運動能力」的得分加起來，成為總得分



（圖片擷取自：https://bit.ly/3rkYdYB）

打分的範圍由5.0至10.0，並以0.2作為單位去遞增。 5.0分代表完成演練後可獲得的最低分數，10就代表一個完美的表演。

太長不想看：總分30為滿分（沒什麼可能出現），愈貼近30分愈高分。

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港隊代表劉慕裳（Grace）將於8月5日出戰空手道女子個人「形」比賽，很有機會奪牌，大家記得支持她了！

註：本文是簡單介紹，沒詳談細節。詳細規則可按以下連結或參考規則書。

武圖App2

按圖了解劉慕裳的日常生活點滴：