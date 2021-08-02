東京奧運．跳水｜男子三米板初賽又現捧蛋　加拿大選手躺平入水

奧運跳水高手雲集，理應直插無水花，原來並非必然，今日（2日）上演的男子單人3米彈板初賽，「蝦碌」事件停不了。



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跳水零分，似乎不太常見，今屆東京奧運已經曾經出現，早前舉行的男子雙人3米彈板決賽，俄羅斯組合關鍵時刻「自爆」，化身深水炸彈，結果最後一跳零分，直接斷送爭牌機會。

俄羅斯組合關鍵時刻自爆 化身深水炸彈斷送獎牌

今日舉行的男子單人3米彈板初賽，再度出現「騎呢」失誤，滿足一眾體育迷的獵奇心態。

加拿大選手科費拿（Cedric Fofana）起跳時高度不足，空中轉體時未能完成動作，結果再度成為「深水炸彈」，接近躺平入水，教練見到如此表現不禁「搲晒頭」，而裁判順理成章給予零分。

【科費拿躺平入水】

+ 3

踏板起跳前，要做好準備，否則後果可以很嚴重。韓國的金榮南最後一跳準備做出難度系數3.8的動作，難度高，未知會否影響這名韓國選手的心態，當他踏板起跳時，臨時改變主意，「都係唔好跳住」，原地返回彈板上，及後走回頭路重來一次。金榮南再度起跳，他似乎忘記本身的動作，翻騰一周半入水，「零雞包」再現。

【韓國選手走回頭路都要捧蛋】

+ 8

德國選手侯斯寧（Patrick Hausding）第3跳踏板時同樣出現亂子，起跳時在空中「臨崖勒馬」，找到平衡再雙手抓住跳板，及後他再度試跳，結果該跳成功完成，並取得88分，可惜這名德國選手以5.55分之差，未能晉身準決賽。

侯斯寧起跳前改變主意，及時「煞車」。（Getty Images）

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