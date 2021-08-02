東京奧運︱中國女排輕取阿根廷送別郎平　女將哭成淚人擁抱道別

郎平完成中國女排最終戰。

這位第二度執教球隊的女排傳奇，8年間跟中國女排走過高山低谷，結局縱不完美，但仍不損她的付出及地位。

她最後寄語一眾愛將切勿忘記今屆挫折及傷痛，3年後在巴黎再大展身手。



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已肯定無緣晉級的中國女排，今日在分組賽最後一輪面對阿根廷，輕鬆以直落3局25：15、25：22及25：19擊敗對手，把勝利送給最後一次帶領球隊出戰的主教練郎平。

中國女排上屆金牌變初賽出局 郎平最後一舞錯在太搏？

完場後中國女排球員打橫排成一行，向這位傳奇90度鞠躬致謝，球員之後也逐一跟郎平相擁；李盈瑩、王媛媛等也忍不住情緒，瞬間哭成淚人，場面感動。

中國女排球員賽後向郎平90度鞠躬致謝。（Getty Images）

↓↓↓郎平完成中國女排最終戰，跟球員道別，女將哭成淚人：（按圖放大）↓↓↓

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郎平1995年首度擔任中國女排主教練，帶隊贏得亞特蘭大奧運銀牌，但於1998年離任。2013年她第二度執起中國女排教鞭，一手發掘朱婷、張常寧、袁心玥等星級球員，也委任惠若琪做隊長，成就中國女排新「黃金一代」。

球隊先後贏得2016里約奧運金牌，也在2015及2019年贏得女排世界盃冠軍，8年轉眼過去，她賽後這段時間「非常精彩」。

郎平第二度執教中國女排，8年間贏過大大小小的錦標。（Getty Images）

「我看着中國女排成長，我們也奪得各個比賽的獎牌，應該說還是很完整的。除了這一屆有一點遺憾。可能留點遺憾更好吧，讓年輕人更有夢想，更有渴望，去追求下一個目標。」

大家也知道要執教中國女排並非易事，要犧牲的特別多，尤其是跟家人相處的時間。卸下重責，郎平期待的是「趕快回家」。

「很感謝家人長時間容忍我投入到排球事業中，他們等了很久，我應該趕緊回去，享受一些美好的時光。」

郎平曾帶領中國女排於2016年里約奧運奪金。（Getty Images）

她指自己會邊休息，邊做「輕鬆的事情」，看來短期內再帶隊，是不可能的事。

「會嘗試對國際排球運動的發展做點推廣工作，因為我也是國際排聯技術委員會的委員，盡我所能。」

郎平希望這班女將能好好記住今屆的經歷，下屆捲土重來。（Getty Images）

她祝一班「女兒」一切安好，並希望她們繼續加油，好好備戰巴黎奧運；特別提到愛將朱婷跟李盈瑩。

「李盈瑩很年輕，而且也很努力，她會有一個非常好的未來。朱婷的傷病有加重，之後會接受手術治療，這一年對她來說很難。可是年輕人有無限可能，隊員都不斷成長，希望這一屆奧運會她們不要太快忘掉，要記住經驗和經歷，3年後大展身手。」

東京奧運旅程雖未能帶來圓滿結局，但仍不損郎平在中國女排的地位。

朱婷今屆因傷患影響表現，連帶影響中國女排的發揮。（Getty Image）

【朱婷負傷上陣，表現不似預期】

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