東京奧運｜美國金牌較少依然雄霸獎牌榜　有意還是無心之失？

奧運獎牌榜是兵家必爭之地，中美力爭稱霸獎牌榜。中國隊周一（2日）單日連取5金，獎牌榜上稍稍拋離。不過在部分美國媒體的網站，美國隊依然高踞榜首，究竟是無心還是有意？



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東京奧運進入最後一星期賽事，獎牌榜爭持依然激烈，東道主日本連續3日未有金牌落袋，暫時以17面金牌暫列第3位，已被中﹑美兩國拋離。中國隊周一發威，45分鐘內連取4金，加上舉重李雯雯的金牌，以29面金牌高踞榜首，領先次席的美國隊7面金牌。

值得一提的是，開幕僅10日，中國隊已拿下29面金牌，超越上屆的金牌數字。

中國45分鐘內連奪4面金牌 增至28金遙遙領先獎牌榜

【中國隊單日五金】

翻查多間美國媒體的網站，如《華盛頓郵報》﹑《紐約時報》及《霍士新聞》等出現同一個問題，為何美國隊在獎牌榜的首位？顧名思義是獎牌榜，那麼當然是統計所有獎牌的數量。截至周一，美國在獎牌總數取得64面，比中國隊多兩面排首位。

【美媒與奧運官網排行榜的不同】

外界慣常以金牌數字來排行各國排名，看到美媒的排行榜難免發現有古怪，不少網民直言美媒的做法有誤導成份。有「心水清」網民表示，美媒以往慣常以金牌數字統計，但他們失去領先位置時，就會轉玩法，改以獎牌總數行先。此舉不禁令人聯想到是否有意「做手腳」，將美國排在首位，網民直斥「點解唔可以放返個啱嘅獎牌榜？」

美國隊對上一面金牌是由嘉莉在女子自由體操贏得。（Getty Images）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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