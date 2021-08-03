東京奧運︱波蘭跑手利雲度夫斯基包尾衝線　一個原因神奇翻生晉級

利雲度夫斯基參加奧運？沒錯，不是說的是波蘭跑手馬田利雲度夫斯基（Marcin Lewandowski）。

這位男子1500米獎牌大熱，初賽時不慎跌倒並以最後一名的成績衝線，卻上訴成功「翻生」晉級準決賽，連他自己也感到相當意外。



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東京奧運田徑項目出現不少爭議，早前美國隊在男女混合4X400米接力賽有隊員企錯位被取消資格，但原來是工作人員「帶錯位」，結果上訴得直。

美國接力隊擺烏龍一度被DQ 竟跟工作人員有關

昨日的男子1500米初賽，波蘭長跑好手馬田利雲度夫斯基（Marcin Lewandowski）原先有望爭奪獎牌，卻在衝線前300米突然倒地。

波蘭長跑好手馬田利雲度夫斯基（右）是今屆男子1500米獎牌大熱。（Getty Images）

還原馬田利雲度夫斯基突然倒地事發經過，一個動作成上訴關鍵：（按圖放大）

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他站起來後堅持完成賽事，結果以4分43.96秒完賽，比初賽總成績第1名的比利時跑手慢超過1分鐘（3分36秒）；時間在所有選手中排包尾。

馬田利雲度夫斯基已年屆34歲，今屆已是他最後一次參加奧運，結果顯然不似如期。他賽後相當沮喪，脫掉上衣在場內呆坐了一段時間，對手也上前安慰他。可是「奇蹟」發生了。

馬田利雲度夫斯基賽後十分沮喪。（Getty Images）

波蘭田徑協會為馬田利雲度夫斯基上訴，發現有其他運動員犯規在先，從後拉了一下他的上衣，才令這位跑手跌低。賽會以此作根據，把犯規的運動員DQ，而馬田利雲度夫斯基成功用最後一名的時間，直接晉級準決賽。

這位2019年世界盃銅牌得主，得悉結果後仍難以置信。「我跑完後很失望，想着要跟奧運好好告別，根本沒想過抗議，畢竟有意外是很普遍的事。」

他慶幸波蘭田協做了應做的事，令自己有機會返回賽場，「能夠入準決賽是很幸運的事，我會證明這是正是的決定。」馬田利雲度夫斯基在1500米的最佳時間為3分30.42秒，是今年全球第6快時間，決賽將於周六晚上舉行。

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