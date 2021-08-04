東京奧運｜因拳擊改變一生　中華台北刺青女拳王歷史性奪銅

「我改變不了原生家庭的環境，但我能改變我自己的命運。」

因為拳擊，改變了中華台北拳手黃筱雯的一生。這名23歲的「刺青女拳王」打入蠅量級最後4強，今日（4日）不敵土耳其拳手，依然為中華台北贏得首面奧運拳擊獎牌，創下歷史。



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中華台北有4名女子拳手取得奧運資格，可惜林郁婷、陳念琴、吳詩儀先後出局，出戰蠅量級（51公斤級）的黃筱雯成為獨苗。這名23歲的台灣女拳手，先後淘汰意大利及塞爾維亞的代表，殺入4強，事關拳擊賽事不設銅牌戰，故此黃筱雯至少穩奪一面銅牌。

黃筱雯今日迎戰土耳其拳手（Buse Naz CAKIROGLU） 爭入決賽，即使最終以0：5不敵對手，奪銅而回，仍然成為中華台北首名奪得奧運拳擊獎牌的拳手，締造歷史，亦是中華台北今屆第11面獎牌。

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黃筱雯4強戰不敵土耳其拳手，奪得女子蠅量級的一面銅牌。（Getty Images）

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破碎家庭下成長 因拳擊重拾人生

黃筱雯父母在1歲時離異，父親因吸毒而三度入獄，從小由祖父母養大。在破碎家庭中成長，誤入歧途何其容易，加上她不愛讀書，幸好黃筱雯及後接觸拳擊，這個決定改變她的一生，自此與拳擊密不可分，並從拳擊中找到人生的方向。

黃筱雯比同齡年青人早熟，國中時期努力練拳，為的不是什麼成就，而是為了贏得獎金幫補家計。

我改變不了原生家庭的環境，但我能改變我自己的命運，甚至，我想改變家人的命運！ 中華台北女拳手 黃筱雯

黃筱雯自國中開始勤力練習，如今成為奧運級拳手。（Instagram截圖）

教練劉宗泰猶如黃筱雯的第二個父親，一直陪伴她成長，黃筱雯愈打愈好，曾經贏得全中運金牌。黃筱雯的拳擊路並非一帆風順，高中一次比賽令她差點放棄，幸好在劉宗泰鼓勵下走出低潮。

黃筱雯在2014年南京舉行的青年奧運會中勇奪第6名，在世界舞台嶄露頭角，2018年先贏得亞運會雛量級銅牌，及後在2019年贏得世錦賽相同級別的世界冠軍。

黃筱雯贏得2019年世錦賽冠軍。（Instagram截圖）

刺青成黃筱雯的標記 見證父女情

即使父親3度入獄，黃筱雯依然不離不棄，如今更成為父親的榜樣。從電視直播看見愛女拾級而上，躋身最後4強並贏得奧運獎牌，黃父不禁落下感動的眼淚，並直言女兒就是他的榜樣。

被台媒稱為「刺青女拳王」的黃筱雯，左上臂滿滿的紋身是她的標記，當中有不少卡通人物，這些全數都是出自刺身師傅的父親手筆，可見兩父女的感情深厚。

黃筱雯的刺青同樣引起外國傳媒的注意，「刺青女拳王」直言及後或會增添東京奧運相關的紋身，「能夠贏得獎牌很感動，其中一個紋身是台灣地圖，代表我為台灣而戰，戰畢奧運後也會增加相關的刺青。」

左上臂滿滿的刺青，是黃筱雯的標記。（Getty Images）

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