東京奧運．體操｜鞍馬王子完美落地　一面銀牌盛載兩師徒的夢想

完美落地！

中華台北「鞍馬王子」李智凱使出拿手的「湯瑪斯迴旋」完成全組動作，以總分15.4分勇奪男子鞍馬銀牌。

這一面銀牌，除了是台灣史上首面體操獎牌，亦是李智凱送給恩師林育信的最佳禮物。



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東京奧運男子鞍馬決賽，中華台北的李智凱使出湯瑪斯迴旋，並順利完成動作，取得總分15.4分，以0.183分之差飲恨不敵金牌得主英國名將韋洛克（Max Whitlock），勇奪個人及中華台北史上首面的體操獎牌。李智凱確認摘下銀牌後不禁流下男兒淚，悲喜交集，既對飲恨而失望，同時對佳績感到高興。

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李智凱創下歷史，勇奪中華台北史上首面體操獎牌。（Getty Images）

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從菜市場小孩躍至國際舞台

這名來自台灣宜蘭﹑25歲的「鞍馬王子」，小時候時常跟隨母親到街市擺檔賣菜，並以體操動作吸引顧客，而被稱為「菜市場凱」。他的奧運路並不平坦，2016年取得里約奧運的資格，成為16年來首名中華台北運動員角逐體操項目，卻在出戰前練習時受傷，重創右腳脛骨及韌帶，隨即開刀施手術，經過緊密的康復治療後，李智凱總算能夠參與里約奧運。首登奧運大舞台，李智凱放棄個人全能，只出戰拿手的鞍馬，首名登場的他因失去重心而下馬，奧運初體驗出局收場。

李智凱5年前首度出戰奧運，因傷加上臨場發揮而失利。（Instagram截圖）

里約奧運失利後，李智凱的教練團隊針對性改善他的抗壓力及心理質素，「鞍馬王子」以更強的姿態回歸。2017年主場出戰世界大學生運動會，在鞍馬上完美呈現湯瑪斯迴旋，贏得個人首面大賽金牌。李智凱衝破心理關口後，冠軍停不了，雅加達亞運與拿玻里世大運接連封王，目標自不然是東京奧運再下一城，如今終於做到了！

李智凱威水史：

《翻滾吧！》見證兩師徒的體操路

李智凱的體操故事，沒有了恩師林育信根本不會發生。林育信，台灣體操「黃金一代」的跳馬好手，在國際賽事屢獲殊榮，可惜卻遭到命運的作弄，生涯高峰期恰巧撞正禁賽事件，加上兩年兵役，林育信未能參與大型運動會，運動員生涯便留憾告一段落。

林育信轉任教練延續體操生涯，他矢志培育新一代選手完成自己未了的夢想，林育信再度追夢之旅，一一被當導演的胞弟林育賢攝在鏡頭下，並拍成《翻滾吧！》三部曲。

2005年，林育賢的紀錄片《翻滾吧！男孩》，片中主角正是在宜蘭縣羅東鎮公正國小擔任體操教練的林育信，李智凱正好是其中一名學生。李智凱經過多年堅持，在刻苦的訓練下，由男孩變成男人。2017年上映的紀錄片《翻滾吧！男人》，記下李智凱備戰奧運的辛酸，以及贏得世大運的畫面。

李智凱（左一）從小跟隨林育信學習體操。（Facebook截圖）

「我人生最大遺憾就是沒有去過奧運，希望20年後可以帶這些男孩去參加奧運比賽。」當年林育信看似是天方夜談的一席話，如今不止成真了，李智凱更踏上頒獎台，超額完成。

完美落發，李智凱與恩師林育信深情相擁，一切盡在不言中。

完美落發，與恩師相擁一刻，此刻無價。（Getty Images）

李智凱奪銀後豪言：「希望有朝一日我能讓湯瑪斯迴旋成為天下無敵的鞍馬動作。」這兩師徒的奧運夢看來未完，他們的目標是金色，而非手上的銀色，期待3年後巴黎奧運，李智凱的再一次翻滾。

李智凱想要的獎牌，是金色而非銀色。（Getty Images）

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