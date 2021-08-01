東京奧運︱世界一姐戴資穎僅負陳雨菲　中國重奪羽毛球女單金牌

羽毛球世界「一姐」、中華台北球手戴資穎在奧運女單決賽面對中國的陳雨菲，打足3局後以18：21、21：19及18：21飲恨，獲得個人生涯首面奧運獎牌，惟始終未能登頂。

23歲的陳雨菲則為中國隊奪得今屆第24面金牌，亦是中國相隔9年後，再奪女單金牌。



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戴資穎雖長年保持世界「一姐」位置，也曾奪得全英賽、年終總決賽等多項錦標，惟她之前兩度征奧，均於16強止步，包括2012年不敵中國李雪芮，5年前又敗給當屆銀牌得主仙杜。

她今年在準決賽復仇，直落兩局擊敗仙杜，歷史性晉級決賽，打破大賽宿命，坐銀望金。世界排名第1的戴資穎，在金牌戰遇上中國好手陳雨菲，後者4強擊敗隊友何冰嬌。

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戴資穎出戰生涯首個奧運女單決賽。（美聯社）

「小戴」往績15勝3敗佔優，先打順風場區的她早段十分進取，中段雖一度連失4分，但陳雨菲頻頻打出界，令她追近。雙方爭持至17：17，小戴最後一分搶網打追身球卻意外出界，結果先輸一局18：21。

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第二局開局陳雨菲一球「挑戰」成功得分，再憑突擊跳殺拉開分數10：6。不過戴資穎憑經驗反超至16：14，她之後救球時曾跪落地下，狀甚痛苦，但以21：19驚險追回一局。

決勝局戴資穎打得有點保守，手緊下一度被拋離至4：10，她及後力追至10：12，但陳雨菲沉着應戰，戴資穎接連犯錯，最後一分放波落網，終再輸一局18：21，在激戰81分鐘以局數1：2落敗。

戴資穎。（路透社）

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戴資穎個人第三度參加奧運，終獲得一面銀牌，但始終未能登頂。至於23歲的陳雨菲首戰奧運即奪冠，並為中國隊事隔9年後，重奪這面女單金牌。

另外，印度球手仙杜就直落兩局21：13、21：15，擊敗中國的何冰嬌，贏得銅牌。

印度球手仙杜擊敗中國隊何冰嬌奪得女單銅牌。（Getty Images）

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