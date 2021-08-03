東京奧運直擊｜欄王陳仲泓感慨起步太遲　寄語家長放手讓子女一搏

6月23日，世界田聯終於落實陳仲泓參加東京奧運男子110米跨欄的資格。

成為香港跨欄界出戰奧運的第一人，他沒有狂喜，有的是每天更專注地訓練，這個多月成了他人生過得最快的時光。

8月3日晚上，他在國立競技場衝過了終點線。

仰望大銀幕上的時間，14.23秒，小組最尾，距自己保持的香港紀錄13.74秒也相去甚遠。

失望、對不起教練陳沛⋯⋯然後，他還有話想說。

01體育記者高詩琦 東京直擊



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陳仲泓在初賽第4組上陣，跑第7線的他，身邊正是世青銅牌泉谷駿介，同組還有亞運銀牌陳奎儒，「明明心裏知道那班人一定在你前面，也知道要控制不要心急，但始終做不到自己想做的事，對自己也失望，我對不起教練」。

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陳仲泓（左3）在初賽同組還有中日台強手。（高詩琦攝）

感慨起步太遲

賽後的陳仲泓汗水不止的流，語調平靜。每個問題他都沉思一兩秒才回答，自言「不太感性」的他沒談太多感受，大部份答案都圍繞今天的表現，很實際，偏偏有一件事，他想向所有人說：「想告訴全部家長，若子女很認真做一件事，應該要讓他堅持。」

比起普遍職業運動員年幼時已開始訓練，陳仲泓17、18歲才開始練跨欄，他自言「真的好遲」，中途更曾出社會全職工作，直至26歲才入讀浸會大學，並辭去工作、轉為全職運動員，遇上家人反對，他說媽媽雖口裏說不，之後還是支持他，但的確禁不住思考「如果」：「若可以早點開始這件事，結局或成就會更高吧，要練，就要從小開始。」

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陳仲泓僅跑出14.23秒，小組最尾。（高詩琦攝）

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田徑是最難競逐的項目之一，沒有世錦賽、亞錦賽或運動會獎牌，陳仲泓不是收入最高那一批運動員，他自轉為全職運動員後沒再付家用，但他亦道：「除了講錢，還有其他事值得追求⋯⋯你做得到一件事，一定是由不懂做到懂，若由不懂到懂中間不去堅持，就永遠不會懂。」

今屆奧運，不單是陳仲泓的第一次，也是香港跨欄界的第一次，「張宏峰和梅政楊也有祝福我，我覺得叫做寫下了新的里程碑，希望之後有人能比我做得更好」。

陳仲泓賽後難掩失望。（高詩琦攝）

巴黎奧運只是3年後的事，現年30歲的陳仲泓，有打算將這個「夢」延續下去嗎？他還是一貫的實際：「不敢想太遠，先專注現在吧。」汲取今屆經驗，放眼將來，誰說不可能？

陳仲泓東京奧運亮相：（按圖放大）

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