東京奧運直擊︱李慧詩競輪賽登場得小組第3　下午4時16分戰復活賽

香港「女車神」李慧詩終於亮相，今（4）日下午於伊豆單車館出戰女子競輪賽初賽，Sarah結果得小組第3名，跟另一位港將李海恩一起在今日下午4時11分起再戰復活賽。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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東京奧運女子競輪賽初賽今日展開，曾奪2012年倫敦奧運競輪賽銅牌的「牛下女車神」李慧詩終於亮相，被編入第2組的她，跟德國的莉亞菲達列芝（Lea Sophie Friedrich） 及俄羅斯奧委會的絲美利娃（Daria Shmeleva）同組。

初賽每組首兩名直接晉級至半準決賽；餘下車手轉戰今日下午4時11分起舉行的復活賽，再爭每組頭兩名「翻生」。

牛下女車神李慧詩以全新戰衣出戰今屆東京奧運。（高詩琦攝）

經賽前抽籤，李慧詩起步後排在第4名，首三圈跟在電動單車後逐漸加速。電單車駛離後李慧詩開始搶前，結果只得小組第3名，轉戰復活賽，將再於今日下午4時16分登場，爭取半準決賽席位。

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至於稍早前已出場的港隊代表李海恩，就與勁敵中國選手鍾天使、英國的馬真特（Katy Marchant）、韓國隊的李慧貞及荷蘭車手雲莉辛（Laurine van Riessen）等較勁。

李海恩結果排小組最尾，會於今日下午4時11分再戰復活賽。

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