東京奧運｜李慧詩出戰競輪賽　一分鐘學識睇邊度係黃金位置｜有片

香港「牛下女車神」李慧詩今日（8月4日）終於在東京奧運亮相，出戰女子競輪賽．李慧詩曾在2012倫敦奧運奪得這項目的銅牌，4年後里約奧運卻「炒車」收場。

競輪賽，6個車手鬥快爭位，原來不是早着先機就叫「着數」。



1. 競輪賽玩法是什麼？

6名車手平排起步，根據賽前抽籤得出的次序，跟在領頭電單車後邊。比賽鬥6圈，前3圈均由電單車帶領，車手不得超前。

電單車會由時速30公里遞增至50公里，並最後3個圈時離開賽道，此時6名車手正式開始決鬥，先過終點就是冠軍。

女子競輪賽。（資料圖片；鄭子峰攝）

2. 最基本要點睇？

電單車離開後，第4至6位的車手大都率先上前，否則愈近終點，後上機會就愈小，所以前列車手不時向後望，務求洞悉對手動作。

第2、3位是車手最希望搶佔的位置。太早搶佔第一，最後3圈就要獨自承受風阻，車手體力難以維持領先。留守第2、3位，鬥到最後一個圈才加速，便是理想策略。

當然，這只是最理想的戰術。有時進佔前列，卻遇上後面幾名車手一起在外檔加速超前，內檔車手無法「抽頭」加速，這就是「坐包廂」，此時車手只能伺機突圍，不過就算找到「私家路」，都要有能力在「車罅」中爆出去，所以競輪賽選手的肌肉力量十分強勁。

以下片段為2012倫敦奧運女子競輪賽決賽：

3. 點先算犯規？

爭位是競輪賽特色，車手間碰撞在所難免。如果動作嚴重影響對手，例如導致對手大幅減速甚至「炒車」，裁判翻看車手動作後，會根據其是否故意及嚴重程度，判定車手是否犯規。

但其中一項肯定犯規的是，當電單車離場後，若領先車手已進入紅線範圍，後上車手必須整輛單車超越對手，方能入紅線區域，這跟爭先賽最後200米的賽例相同。

2016里約奧運，李慧詩便於競輪賽複賽，在比賽餘下1圈半時被澳洲車手美雅絲撞至炒車，最終無緣爭牌。

李慧詩及隊友李海恩會出戰競輪賽。（資料圖片／李澤彤攝）

4. 香港有什麼運動員參賽？

2012倫敦奧運女子競輪賽銅牌得主李慧詩，將與隊友李海恩攜手出戰。賽事在伊豆場地單車館舉行，8月4日是首圈及復活賽，8月5日上演8強至決賽。

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