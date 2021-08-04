東京奧運｜郎平謝幕結束中國女排大時代　拼搏精神比輸贏更重要

中國女排在東京奧運的表現令人失望，分組賽2勝3負出局，無緣淘汰賽。中國女排主教練郎平亦在今屆賽事後告別，她接受《新華社》訪問談到今屆奧運以及主將朱婷的傷勢，她希望每位女排成員緊記失利的傷痛，以此為鑑。她強調中國女排的核心是拼搏精神，輸贏其次，定要保持奮鬥的渴望。最後，郎平表示對年輕教練有信心，祝願女排在3年後巴黎奧運捲土重來。



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中國女排本身是今屆奧運的金牌熱門，但分組賽3連敗，不敵土耳其、美國及俄羅斯。儘管最終連贏意大利及阿根廷，爭回點面子，但無緣晉級8強。據報，中國女排主教練郎平將會卸任。

對於今次奧運的失利，郎平覺得「這一次雖然非常鬱悶，非常不滿意，但這也是一種生活，也是一種歷練，我得去面對它」。（Getty Images）

由2013年的低谷接手，郎平建立以惠若琪及朱婷為核心的球隊，贏得2016年里約奧運金牌。可惜，今屆在朱婷負傷上陣下，全隊表現低迷，遺憾分組賽出局，未能為郎平第二度執教中國隊的生涯寫上完美句號。

「2013年接隊時，我們是一個相對的低谷。這麼多年風風雨雨，大家還是進步很多，成長了，也成熟了。我們拿過奧運冠軍、世界盃冠軍、亞運會冠軍，世錦賽我們也拿到了獎牌。基本上收穫和我們的付出都是成正比的，唯獨這一次……」郎平說。

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今屆中國女排失準，其中一個主要原因是朱婷手腕受傷。郎平說：「我們當時算時間，醫生說來不及，只能保守治療。而且手腕這個地方對於排球運動員來說非常重要，對手術和術後康復的要求非常高，所以我們權衡再三，為了奧運會，還是保守治療。」

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受傷勢影響，朱婷得分能力減弱，其他隊員未能分擔，因為球隊實在太習慣依賴朱婷。這些年來，朱婷成為當今女排最優秀的球員，她可以個人能力為球隊戰勝困境，但當朱婷陷困境時，大家就不知所措。

郎平說：「其實這些年我們一直在跟隊員說，不能只依靠朱婷一個點，她也需要支援，每個人都好，我們的球隊才能更強，我們也一直在做這方面的嘗試。但從這次奧運會的情況看，我們的工作還是做得不成功。朱婷遇到困難，因為傷病影響了發揮。在這個時候其他隊員衝得不夠，有些等待了。」

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中國女排球員賽後向郎平90度鞠躬致謝。（Getty Images）

↓↓↓郎平完成中國女排最終戰，跟球員道別，女將哭成淚人：（按圖放大）↓↓↓

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首戰爆冷不敵土耳其0：3，中國女排承受很大的壓力，而壓力令球隊發揮欠佳，輸完一場又一場，形成惡性循環。郎平說：「首場比賽失利後，我們也給隊員做了很多工作，大家也在積極調動自己，而且打美國確實也是有機會的，還是關鍵時刻自己出了問題，想贏怕輸，太緊了。其實每個隊員都想打好，都很努力，但我看她們的動作就知道她們用力過猛了，很不自如。排球這個項目很特殊，6個人必須都在場上發力，但必須是合力，緊張和壓力之下，大家沒有形成合力。」

郎平最後一舞 遍體鱗傷領中國立足世界舞台最大功臣

郎平承認在疫情下備戰奧運，充滿挑戰，一來國際比賽少，隊員未經真正考驗，也不適應及了解其他對手；二來閉門集訓，令球員心理長期繃緊。郎平回憶道：「在全封閉的環境裏，運動員精神上的調節就完全沒有彈性了，周末都是關在屋子裏，這種狀況一下子持續將近兩年。大家腦子裏的這根弦，繃得太緊了。雖然這並不是主因，但確實對我們的球隊有一定影響，因為不管我們教練怎麼調動，大家活躍不起來了。」

郎平這次執教中國女排，帶領球隊重低谷攀上巔峰，但在這次奧運遭遇挫敗。（Getty Images）

東京奧運失利已成定局，中國女排應該怎樣面對過去，放眼未來？郎平希望隊員不要遺忘，反而要一生一世記住這種失望的感覺。她說：「這次失利對我們每個人來說，都是刻骨銘心的，我跟隊員說千萬不要兩個星期以後就都忘了，要記住這個經歷，以後再打奧運會的時候遇到這種情況，應該知道該怎麼調節自己了。」她還以4戰奧運終奪鉛球金牌的鞏立姣為例，希望隊員向她學習。

世上永無長勝之師，再強盛的隊伍，都有衰落的一日。要求贏盡冠軍是不現實的，但郎平期望中國女排可以將拼搏精神延續下去。她說：「比賽場上不可能是一帆風順，你生活當中也不可能是一帆風順的。在不順的時候，更是對一個人、一支球隊的考驗。輸球不能輸人，起碼要有奮鬥的渴望。我跟隊員說，大家要求我們女排的，不是每一次都要拿到冠軍，每次都要贏球，人家喜歡我們是喜歡我們這種拼搏的精神。」

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郎平感嘆，未來是屬於年輕一代，對於繼任人選，她說：「我覺得這個（新任教練人選）還是由排管中心綜合大家意見來推薦，但是我覺得要相信我們這些年輕的教練。畢竟這個事業還要一直往前走的，雖然我們這一代人老了，但是中國排球不會停步，還會向前發展。所以，也特別祝願在巴黎的奧運會上，中國女排能夠再取得好成績。」

郎平希望中國未來做好年輕球員的基本功，要有科學化的訓練。她還觀察到，其他國家隊的戰術更整體、更活更快，值得中國借鏡。她強調，中國女排的球員一定要參與更多高水平的比賽，多點國際交流。

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