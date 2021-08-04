東京奧運︱中華台北高球一哥逆轉摘銅　夫妻檔上陣爆錫老婆之道

中華台北高爾夫球「一哥」潘政琮創造歷史，日前於奧運男子高球項目後上摘銅，成為亞洲球手第一人。他透露奪牌背後，全靠擔任球僮的老婆大力支持，也大爆兩公婆在比賽期間的相處之道。



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來自中華台北的潘政琮，今屆奪牌之路峰迴路轉，他首日18個洞打出高標準3桿的74桿，總成績在60位球手中排第58。然而潘政琮在之後3輪賽事中發力狂追，做後一日更打出低標準8桿的63，令他總成績追至並列第三，要跟其他6名球手以附加洞分勝負。

潘政琮在附加洞先後淘汰日本好手松田英樹、前世界一哥愛爾蘭球手麥伊萊（Rory Mcllroy）等勁敵，結果成功逆轉收穫銅牌，成為首位在奧運高爾夫球項目贏得獎牌的亞洲人。

潘政琮成為首位在奧運高爾夫球項目贏得獎牌的亞洲人。（Getty Images）

大翻盤原因：老婆做球僮

潘政琮之所以能夠熱血後上贏得季軍，原來全靠枕邊人林盈君幫手。疫情下林盈君並非遠在天邊，而是近在眼前，因為她正是潘政琮的球僮；每天頂着太陽、背起約20公斤重的球袋，陪丈夫完成共76個洞的賽事。

兩人日前齊齊接受傳媒訪問，潘政琮對老婆滿是感激。他指自己初段表現失準、心情低落；妻子雖未能提供技術性建議，但從旁鼓勵經已足夠，「她很了解我，在我身邊，就是很穩定的力量。跟我談很多場外的事，令我忘記場上的緊張感。」

潘政琮老婆林盈君跟到東京做球僮，陪丈夫落場。（IG@ctpan63）

潘政琮賽後跟老婆溫馨慶祝的精彩一刻：

潘政琮跟妻子相處之道 親授兩大絕招

記者也好奇兩人在比賽期間如何相處，潘政琮也盡展「錫老婆」的一面，透露兩大絕招——第一，不管自己有多累，都會為老婆按摩腳部，緩解對方痠痛；第二，每次在洞與洞之間走動，他都主動從球袋中抽出幾支球桿，減輕重量。

不過潘政琮亦指，老婆跟專業球僮有差別，他笑說：「其他人的話，我是老闆，對方會少說話避免犯錯。但老婆做球僮，她才是老闆，我只能聽話。」此時他妻子插咀：「你不是有次叫我收聲嗎？」潘政琮回說：「也就只得一次。」這種老夫老妻間的打情罵俏，可見兩人感情深厚。

潘政琮跟妻子十分甜蜜，兩人不時於社交網站曬恩愛：（按圖放大）

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贏得銅牌的一剎，潘政琮跟老婆相擁起來，兩人也情不自禁親了起來。一句「We made it」，勝過千言萬語。

潘政琮說：「這牌獎牌，應該要掛在她一頸上。」

潘政琮希望將獎牌送給老婆，感謝對方。（Getty Images）

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