東京奧運｜戴資穎女單決賽落敗未能圓夢　過來人真誠鼓勵令她爆哭

女單世界排名第1的中華台北羽毛球手戴資穎，昨晚（1日）在東京奧運女單決賽，以局數1：2不敵中國的陳雨菲，未能如願封后，獲得銀牌。她賽後在Facebook撰文，表示今次的奧運之旅不完美，「但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果」。戴資穎還分享，她被銅牌選手仙杜弄哭的小故事。



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27歲的戴資穎寫：「分享一個小故事，比完賽下來之後，我本來對自己的表現還算滿意，後來辛度（港譯仙杜）跑過來抱著我，捧著我的臉，告訴我：『我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局。』然後把我擁在懷裏說：『她都知道。』那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭…..真的太難過了，因為真的很努力了。」

【戴資穎在Facebook分享的照片】

戴資穎在4強淘汰了仙杜，之後仙杜在昨晚的銅牌擊敗何冰嬌，贏得今屆銅牌。在上屆里約奧運，仙杜在16強打敗了戴資穎，之後這名印度球手打入決賽，可惜以1：2不敵馬蓮未能獲得冠軍，得到銀牌。因此，仙杜肯定明白那種奧運決賽失利的感覺。

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東京奧運羽毛球女單三甲，分別是冠軍陳雨菲（中）、亞軍戴資穎（左）及季軍仙杜。（Getty Images）

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戴資穎出戰生涯首個奧運女單決賽。（美聯社）

戴資穎以不完美形容今屆奧運，她寫：「第三度踏上這個夢想中的舞台，終於闖進了決賽，但無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，但不完美總是存在着，才有動力去追求更好的結果。或許我不會再有一次參加奧運的機會，但這個目標我也算達成了，只是不這麼完美。我只想告訴自己：戴資穎，妳很棒！」她還多謝所有支持她的人，「感謝大家的支持與鼓勵。謝謝你們一起陪我走到現在」。

陳雨菲賽後與戴資穎握手。（Getty Images）

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