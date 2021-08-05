東京奧運直擊｜三朝元老李皓晴終摘牌　哭成淚人盛讚隊友表現

締造歷史，香港女子乒乓球隊團體賽以場數3：1力克德國隊，拿下港乒首面以全土炮陣容出戰的奧運獎牌。

第3屆的奧運的李皓晴終於一嘗獎牌滋味，與杜凱琹及蘇慧音一同贏得女子團體銅牌，賽後盛讚隊友今仗表現突出。

01體育記者 楊宇翹 東京直擊



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由杜凱琹﹑蘇慧音及李皓晴組成的香港女子乒乓球隊，東京奧運殺入團體賽銅牌戰，即使首場雙打失利，及後杜凱琹及蘇慧音合力連贏3場單打，以場數3：1反勝德國，亦是首度以全部土生土長球員贏得奧運獎牌，創下歷史。

港乒女團奪銅創歷史 香港首面全土炮奧運乒乓獎牌

港隊3名土炮小花創下歷史，贏得首面女子乒乓的奧運獎牌。（楊宇翹攝）

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3名港將接受訪問時直言奪牌感覺不可思議，就像發夢一樣，而杜凱琹不忘感激港人的支持，「連日來收到很多的支持的訊息，十分感激港人們的鼓勵。」

第3屆出戰奧運會的李皓晴終於一嘗奧運獎牌滋味，一度流出感動的眼淚，「過往奧運也以獎牌為目標，如今終於做到了。」

李皓晴第3屆出戰奧運會，終於一嘗獎牌滋味。（楊宇翹攝）

團體項目，必須3個人一條心。女將們不斷盛讚隊友的表現，全靠互相扶持，才可初賽一步一步晉級，眾將異口同聲指今次賽事高低起伏大，幸好背後有一班隊友的支持，李皓晴說：「今屆賽事就像坐過山車，開頭階段打得麻麻，及後愈打愈好，在隊友的支持下捱過難關。她們（杜凱琹與蘇慧音）今日表現打出200分的表現，使我們突破自己，贏得獎牌。」

經歷過山車般的賽事，李皓晴也有隊友的陪伴。（楊宇翹攝）

【女雙精彩畫面】：

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首面獎牌冀助乒乓未來發展

以「全土炮」球員出戰贏得奧運獎牌，對香港乒乓發展意義重大，3名女將皆希望這面獎牌可以幫助乒乓球日後的發展。杜凱琹說：「香港在配套上十分好，投放不少資源在乒乓上，我希望成為其他人的榜樣，繼續做好自己，並鼓勵更多人場投身乒乓球。」

李皓晴冀以成績令家長們更有信心，「由學生變成運動員的路，在香港經常是一個抉擇的難題，希望這面獎牌可以令香港的家長們更有信心，放膽讓小朋友成為全職運動員，投身體育事業。」

教練李靜相當激動。（楊宇翹攝）

【首場女單蘇慧音迎戰削球手韓瑩】：

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【次場女單杜凱琹勇挫索亞】：

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