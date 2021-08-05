東京奧運直擊｜港乒女團奪銅創歷史　香港首面全土炮奧運乒乓獎牌

香港乒乓球女子隊今（5日）早上出戰團體賽銅牌賽，以場數3：1擊敗德國，拿下港乒首面以全土炮陣容出戰的奧運獎牌。

教練李靜和陳江華分別成為以球員和教練身份均奪奧運獎牌和以教練身份累積兩牌的第一人。

港隊今戰轉陣，由杜凱琹伙拍李皓晴出戰雙打，卻不敵歐洲賽女雙錦標的組合。

女單由蘇慧音和杜凱琹直落兩場，港隊得以領先2：1，蘇慧音再「尾刀」以直落3局挫單曉娜，終助港隊以場數3：1擊敗德國。

01體育記者 高詩琦﹑楊宇翹 東京直擊



回顧里約奧運，香港女乒正正於8強被德國淘汰。當時李皓晴伙拍大師姐帖雅娜於女雙落敗，李皓晴又於女單不敵削球手韓瑩。

港隊先取一局。（楊宇翹攝）

今日一戰，港隊轉陣改派杜凱琹伙拍李皓晴出戰第一場女雙，德國隊以派出來自中國的老將單曉娜和去年歐洲錦標賽女單冠軍索亞（Petrissa Solja）迎戰。首局港隊一度領先10：5，以11：8先取一局；但德國組合經調整後，第二局大幅領先港隊9：3，再以11：5追平局數1：1。

德國表現強勢，港隊在對手強攻下再負一局，局數落後2：1。港隊被德國「食住上」，第四局曾落後7：3，幸及時回勇連追3分，更以一球正手攻擊造成對手失誤，追平9：9，惟3次「刁時」下以13：15再失一局，以局數1：3告負。

德國追平1：1。（楊宇翹攝）

【女雙精彩畫面】：

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第二場女單有蘇慧音火併削球手韓瑩，韓瑩以慢打快反令蘇慧音出現不少失誤，幸蘇慧音掌握節奏後，連取6分，以12：10反勝先取一局。

但38歲的韓瑩經驗老到，即使蘇慧音第二局「捉到路」領先4：1，但因為急攻反而失勢，落後6：10。蘇慧音以長、短球消耗對手體力，4次局點下卻以一球擦網出界，輸9：11被追平局數。

蘇慧音掌握到削球手的節奏。（楊宇翹攝）

第三局蘇慧音相當有耐性，不斷轉方向和改變速度。領先10：9時，港隊要求暫停調整戰述，終以11：9取得關鍵第三局。第四局韓瑩連追數分，但蘇慧音處上風，順利勝11：7，以局數3：1拿下這場單打，港隊追至場數1：1。

【首場女單蘇慧音迎戰削球手韓瑩】：

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第3場單打杜凱琹對索亞，以11：5輕取首局。索亞第二局更進取，比分一度膠着，但杜凱琹搶回主導以11：6領先局數2：0。

面對對手的攻擊，杜凱琹仍表現冷靜；戰至9：9，杜凱琹取得關鍵的局點順勢以11：9，直落3局擊敗索亞，港隊2：1領先德國隊。

教練李靜相當激動。（楊宇翹攝）

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蘇慧音出戰第三場單打，對上單曉娜力在劣勢下反超，以12：10拿下首局。單曉娜改變節奏，窮追猛打，蘇慧音見招拆招，再因一球落網追平10：10，「刁時」以13：11領先局數2：0。第三居氣勢全場蘇慧音身上，以11：7 ，直落3局挫單曉娜，終助港隊以場數3：1擊敗德國。

港隊首次以全土炮球員於奧運奪得獎牌，另外教練李靜和陳江華分別成為以球員和教練身份均奪奧運獎牌，以及教練身份累積兩牌的第一人。

蘇慧音拿下兩場單打。（楊宇翹攝）

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