東京奧運丨勇挫丁寧到港乒女團奪銅　蘇慧音證土炮「有料」

香港乒乓球女子隊今（5日）早上出戰團體賽銅牌賽，以場數3：1擊敗德國，拿下港乒首面以全土炮陣容出戰的奧運獎牌。

蘇慧音今場的表現，和她的粉紅髮色一樣亮眼，令人印象深刻。不僅是愛美，染得一頭粉紅色，象徵着自己要去做一些想做又不敢做的事。

01體育記者 高詩琦﹑楊宇翹 東京直擊



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跟準決賽對日本不同，今仗港隊改由杜凱琹和李皓晴先出戰雙打，並由23歲的蘇慧音應付兩場單打，效果相當好。面對德國兩位皆已38歲、中國入籍老將韓瑩和單曉娜，先後以3：1和3：0取勝，表現亮眼成奪牌功臣。不枉賽前總教練陳江華在訓練場親自陪練，「變身」削球手與蘇慧音練習，使她在首場單打面對削球手韓瑩前，有所準備。

特訓果然湊效，賽後蘇慧音笑言：「對手曾經對過但都是慘敗」，今次再遇兩位經驗豐富的對手，上場後一直處於上風。不管是對手，還是外國媒體，蘇慧音一樣應對自如。發揮無包袱，英文流利，她完全不像一個初戰奧運「大場面」的「細路女」。

東京奧運直擊｜港乒女團奪銅創歷史 香港首面全土炮奧運乒乓獎牌

蘇慧音應付自如，完全不是一個輕率的「細路女」。（楊宇翹攝）

「相信她們（兩位隊友杜凱琹和李皓晴），沒有包袱，因為一直覺得自己是在下風，上場就是搏；我輸都有她們兩個頂住，心理壓力沒有那麼大。」蘇慧音抱「博一鋪」的心態上場，不敢多想獎牌，不敢將自己放在高位。

就像當年，年僅20歲的蘇慧音，於亞運前的瑞典世界團體錦標賽四強戰，以直落三局擊敗中國名將丁寧。面對世界「一姐」，經驗當然不足，卻打出驚人表現，連自己也不敢相信。

年僅20歲的蘇慧音，於亞運前的瑞典世界團體錦標賽四強戰，以直落三局擊敗中國名將丁寧。（楊宇翹攝）

粉紅頭是勇氣的證明

事隔3年，蘇慧音同樣頂着一頭粉紅髮上陣。

當大家以為粉紅髮色純粹為美觀，其實蘇慧音在教練反對下堅持染，必有其因。「趁教練沒有機會反對下偷偷去染的，不過像是鼓勵自己去做一些想做，又不敢做的事，為自己帶來突破。」

這個表面「反叛」，實質「老成」的球手，是香港乒乓球自家製造的土炮球手。女單最高世界排名第25，也曾為女子單打U19第一位。23歲的蘇慧音，為前港隊代表蘇俊華的女兒，蘇慧音從3歲半開始隨父親學習，15歲就轉為全職運動員。

當大家以為粉紅髮色純粹為美觀，其實蘇慧音在教練反對下堅持染，必有其因。（楊宇翹攝）

早早在乒乓球桌上打出名堂，年紀小小已奪獎無數。（楊宇翹攝）

小時候已打出名堂

她早早在乒乓球桌上打出名堂，年紀小小已奪獎無數，2011年開始多次在世青賽中奪牌，更在2017年青少年巡迴賽總決賽勇奪女單冠軍，被視為港隊未來希望。其後以17歲之齡獲提拔為港隊一隊球員，協助女團於亞錦賽、世錦賽、世界盃等大賽贏得獎牌。

今次東京奧運的女團組合：蘇慧音、李皓晴、杜凱琹，曾於2018年亞運合作，當時也為港隊拿下一面銅牌。

【首場女單蘇慧音迎戰削球手韓瑩】：

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無包袱下擊敗世界一姐

「始終丁寧是大滿貫、奧運冠軍球手，賽前當然沒想過會贏；這場勝利只可以證明自己的潛力，所以未來都不可以比太大壓力自己。」當日的一勝，讓蘇慧音肯定自己的潛能，也找到適合自己的抗壓方式。

「無咩好驚，輸過又贏過，教練說今天是我們生涯最重要的一天」，果然，她做到了，順利奪得一面奧運銅牌。蘇慧音將自己的潛力完全發揮出來，她不再是潛質新星，而是團隊中的重要一員。

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