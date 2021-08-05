劉慕裳奧運奪銅丨可一不可再的獎牌　空手道女神無負眼中最大舞台

香港空手道女將劉慕裳今晚（5日）出戰女子個人形（套拳）銅牌戰，於東京武道館面對土耳其選手保辛（Dilara Bozan），結果以26.94分，力壓對手贏得銅牌。

劉慕裳一舉為香港贏得今屆第5面獎牌，也是香港史上首位空手道奧運獎牌得主。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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空手道首次新增成為奧運項目，但不被納入來屆巴黎奧運，今晚成為劉慕裳衝牌的唯一機會。今早在初賽中先打出形（套路）「泊手拔塞」，拿下25.68分；第二回打出套路「一百零八」，再取得26.62，兩回平均分得26.15分，出線排名賽。

劉慕裳於排名賽使出「秘密武器」，打出套路「劉衛流安南大」，勇奪26.40分，以小組次名躋身銅牌戰。

來到黃昏的銅牌戰，劉慕裳和對手土耳其對手保辛（Dilara BOZAN）均打出套路「北谷屋良公相君」，最後以26.94分力壓保辛的26.52分，奪得銅牌。

劉慕裳和對手保辛均打出套路「北谷屋良公相君」。（楊宇翹攝）

宣布勝方時，劉慕裳眼眶含淚，終於解放臉上緊繃的肌肉，鬆一口氣，望住天花不讓眼淚流下。

「一係有，一係無，我不可讓自己後悔。」本來4年一次的奧運，奪牌已經不容易，但對劉慕裳來說，可能是一生中唯一奧運。機會到來時，就是靠過往的磨練的韌力把握。實力、信念，劉慕裳從沒有懷疑過自己，只想放手一搏，將自己在美國和日本苦練到的全盤傾出。

劉慕裳眼眶含淚，終於解放臉上緊繃的肌肉。（楊宇翹攝）

「對手都對過，知道甚麼水平，只是這個比賽、地方和這面獎牌很有意義」，劉慕裳說。雖然心中有預算自己的成績，但幸福來得太突然，腦海中浮現上次在同一個場館作戰的經驗，「上次在這裏，我連獎牌賽都進不了」。她說首回合因未習慣地板質感而有「不聚財」的感覺，但很快就適應，並感覺愈打愈好，不單晉身獎牌賽，更順利奪得銅牌。

「超級重要！」提到奧運的重要性，劉慕裳連聲調都提高，「可一不可再，奧運是運動員最大的舞台，能參加已經了不起。」更寄語香港人和運動員要相信：「相信自己，好好裝備，機會來臨時，有兩手準備才可以發揮。」

站在大舞台，劉慕裳發揮淋漓盡致。（楊宇翹攝）

這一天很可能是劉慕裳生涯的巔峰，她不忘感謝家人：「如果沒有家人的支持，全職這條路很難行。」因為備戰奧運，她和家人都作出了不少犧牲，「我個人脾氣怪怪的，他們賽前⋯⋯不只是『昨天』這種賽前，而是好一段時間都不敢找我，不需要跟我說太多話，心中收到，這就是我。」

如今銅牌到手，劉慕裳終於可以放鬆，暫時收起「Poker Face」，跟一直在遠處撐住自己的家人說說話。

準備就緒，遇到機會便發揮出來。（楊宇翹攝）

劉慕裳第一回打出「泊手拔塞」，拿下25.68分。（路透社）

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