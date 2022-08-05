英超2022/23直播賽程｜曼聯周六求反底　車路士熱刺周日打甩髀

英超2022/23球季開鑼，曼城利物浦再成熱門，倫敦三雄阿仙奴、車路士及熱刺亦蠢蠢欲動，曼聯則知恥近乎勇，今季會否否極泰來？

第二周英超賽事，重點必定落在周日晚上演的「倫敦打吡」車路士對熱刺之上。



除車路士與熱刺碰頭外，Big 6其餘4支球隊分途出擊。周六晚10時開賽有曼城對般尼茅夫，以及阿仙奴迎戰李斯特城。曼聯則於周六深夜尾場亮相，作客賓福特。周一深夜尚有獨腳戲，有利物浦登場，主場迎戰水晶宮。

2022/23英超第2輪直播賽程，焦點賽事是車路士對熱刺。（01美術製圖）

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2022/23英超球季第2輪直播賽程。（01美術製圖）

近5仗英超碰頭車路士4勝1和

車路士上周開季前簽入古古列拿，防線進一步加強，結果在英超開咧戰，作客愛華頓，憑上半場補時階段的一記十二碼，由佐真奴射入以1：0險勝，並第20次在英超開咧戰贏波，追平原本由曼聯獨立保持的紀錄。

坦赫格的高強度訓練，令眾將甚為吃力。（Getty Images）

不過車路士另一新將高列巴尼上仗後段已呈現抽筋和受傷等情況，或許與未完全適應英超節奏有關，領隊杜慈或會再作調配及輪換。

熱刺上仗主場出擊鬥修咸頓，雖被禾特普斯精彩抽射開紀錄，但賴恩施斯隆表現突出，攻入追平一球，其後艾歷迪亞﹑沙利素擺烏龍及古路施夫斯基各帶來一球，結果以4：1反勝修咸頓，全取3分。